Voulez-vous vraiment supprimer ce message ? WhatsApp vous donnera plus de temps pour récupérer les messages supprimés

Cette nouvelle fonctionnalité de WhatsApp vous permettra de récupérer des messages supprimés par erreur pendant quelques secondes.

WhatsApp est bien conscient que s’il veut continuer à être la première plateforme de messagerie instantanée au monde, il doit continuer à améliorer sa plateforme et pour cette raison, il n’a cessé de mettre à jour son application au cours des dernières semaines avec de nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité de la sauvegarde des messages qui disparaissent ou de l’allongement du délai de suppression d’un message jusqu’à 48 heures.

Vous avez sûrement déjà regretté d’avoir supprimé un message et essayé de le restaurer sans succès, mais c’est fini car, à partir de maintenant, le client de messagerie propriétaire de Meta vous donnera plus de temps pour récupérer les messages supprimés.

WhatsApp vous donnera quelques secondes pour récupérer un message supprimé

Comme l’a révélé le média spécialisé WABetaInfo, la dernière version bêta de WhatsApp pour Android, avec le numéro de version 2.22.18.13, inclut une fonction qui vous permettra de récupérer un message supprimé par erreur pendant quelques secondes.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran que nous vous laissons sur ces lignes, à partir de maintenant, lorsque vous supprimez un message, un bouton apparaîtra en bas à droite de l’application, à côté de la confirmation de sa suppression, au moyen duquel vous peut récupérer le message que vous venez de supprimer. Mais ce bouton ne sera activé que quelques secondes et passé ce délai vous ne pourrez plus restaurer le message.

Malheureusement, cette fonctionnalité n’est disponible que pour certains utilisateurs de la dernière bêta de WhatsApp, même si elle devrait atteindre le reste des testeurs dans les semaines à venir.

Les groupes WhatsApp auront une liste d’attente

Si vous souhaitez essayer à la fois cette nouvelle fonctionnalité et d’autres qui arriveront plus tard avant le reste, nous vous recommandons de vous inscrire au programme WhatsApp Beta dès que possible.