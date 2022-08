Cette nouvelle fonctionnalité Android 13 protège vos données privées

Le presse-papiers Android 13 est automatiquement effacé après une heure pour empêcher les applications de votre smartphone d’accéder à vos données privées.

La version finale d’Android 13 est maintenant disponible et avec elle, chacun des détails cachés par la nouvelle version du système d’exploitation mobile de Google est révélé.

Ainsi, après avoir révélé les 6 paramètres que vous devez activer après la mise à jour de votre mobile vers cette nouvelle version, maintenant, grâce au média spécialisé 9to5Google, nous pouvons également confirmer qu’Android 13 dispose d’une nouvelle fonction qui protège vos données privées.

Android 13 inclut un système d’effacement automatique du presse-papiers

Dans la publication de son blog d’entreprise dans lequel il annonçait l’arrivée de la nouvelle version d’Android, Google expliquait qu’à partir d’Android 13, le presse-papiers du smartphone sera automatiquement supprimé après un certain laps de temps afin d’empêcher les applications tierces peut accéder à vos données personnelles.

Empêchez tout accès indésirable à votre presse-papiers. Si vous copiez des données sensibles telles que votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone ou vos identifiants de connexion sur votre appareil, Android effacera automatiquement l’historique du presse-papiers après un certain temps.

Dylan Roussel, développeur Android et contributeur de 9to5Google, a enquêté un peu plus sur cette nouvelle fonctionnalité et a découvert que dans Android 13, le presse-papiers est automatiquement effacé toutes les heures ou plus précisément toutes les 3 600 000 ms.

Esta es una función realmente útil si sueles copiar datos privados en tu smartphone como tu dirección de correo electrónico, tu número de teléfono o tus datos de inicio de sesión en algún servicio, ya que gracias a esta nueva característica todos estos datos desaparecerán del portapapeles pasada une heure.

Comment installer Android 13 sur un mobile compatible

À noter que cette fonctionnalité était déjà disponible dans Gboard, le clavier de Google, mais, grâce à Android 13, ce nettoyage automatique du presse-papiers sera également compatible avec toute autre application clavier pour Android.