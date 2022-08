Ce Samsung Galaxy haut de gamme abordable reçoit également la mise à jour Android d’août

La mise à jour Android de juin 2022 arrive sur le Samsung Galaxy S21 FE de l’opérateur américain T-Mobile avec la version de firmware G990USQU3CVG1.

Samsung continue de tenir sa promesse de mettre à jour ses combinés haut de gamme, à la fois les plus chers et les plus abordables, avec le dernier correctif de sécurité Android.

En témoigne le fait que, quelques semaines après avoir mis à jour les séries Galaxy S20 et Galaxy S21, le géant chinois a maintenant commencé à déployer la mise à jour Android d’août sur le dernier de ses terminaux haut de gamme abordables à ce jour, le Samsung Galaxy. S21 EF.

Le Samsung Galaxy S21 FE reçoit la mise à jour d’août 2022

Comme l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, le géant coréen a commencé à publier la mise à jour Android d’août sur le Samsung Galaxy S21 FE de l’opérateur américain T-Mobile et elle devrait atteindre le reste des opérateurs américains au cours des prochaines semaines.

Cette mise à jour, qui arrive sur le Galaxy S21 FE de la société américaine avec la version de firmware G990USQU3CVG1, inclut le correctif de sécurité d’août 2022, qui corrige une douzaine de vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, telles que celles liées à Samsung DeX et Samsung Nox, inappropriées contrôle d’accès ou fuite d’adresse MAC via Wi-Fi et Bluetooth, corrige un certain nombre de bugs généraux de l’interface utilisateur et améliore la stabilité et les performances de l’appareil.

Le Samsung Galaxy S21 FE est arrivé sur le marché plus tôt cette année, c’était le premier terminal de la firme coréenne à avoir One UI 4 basé sur Android 12 et il a garanti au moins trois autres mises à jour Android, ce qui indique qu’il aura un support jusqu’à Android 15 .

Si vous avez un Samsung Galaxy S21 FE de la société T-Mobile et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

Les 19 téléphones Samsung qui ont déjà reçu la mise à jour Android d’août 2022

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.