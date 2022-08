Cette application Google vient d’atteindre les 5 000 millions de téléchargements, bien qu’elle ait une astuce

Google Play Games a réussi à franchir la barrière des 5 000 millions de téléchargements sur Google Play, ce qu’il a réalisé grâce au fait qu’il s’agit de l’une des applications déjà préinstallées sur la plupart des téléphones Android du marché.

S’il y a quelques mois, nous vous disions que l’application d’appel vidéo du géant américain, Google Duo, avait atteint 5 000 millions de téléchargements sur le Play Store, maintenant une autre application Google vient d’atteindre ce cap, bien que dans ce cas, elle ait une astuce.

Il s’agit de Google Play Games, le centre de jeux du géant américain pour Android, qui en quelques années a quintuplé son nombre d’installations, passant de 1 000 millions de téléchargements à 5 000 millions de téléchargements actuels.

Google Play Games dépasse les 5 milliards de téléchargements

Comme l’a confirmé le média spécialisé 9to5Google, la boutique d’applications de Google a confirmé que, durant le week-end dernier, l’application de jeux Android, Google Play Games, a dépassé les 5 000 millions de téléchargements.

Il ne faut pas attribuer l’atteinte de ce cap à la popularité de cette application, mais plutôt au fait que cette application est pré-installée sur la grande majorité des mobiles Android du marché. Il est tout de même frappant que cette application ait réussi à quintupler son nombre d’installations en quelques années seulement.

Google Play Games a été lancé en 2013 pour rivaliser avec le centre de jeux d’Apple et vous permet de rassembler tous les jeux que vous avez installés sur votre mobile dans une seule application, de garder une trace de toutes les réalisations que vous obtenez et cela recommande également de nouveaux titres à jouer.

Au cours des dernières années, l’application de jeu de Google a changé la façon dont les joueurs et les développeurs interagissent avec elle, car elle a fermé ses API pour les serveurs multijoueurs, et plus récemment, plus précisément il y a un an, a également été mise à jour avec une nouvelle icône et une version Windows qui prévoit d’apporter des jeux Android aux ordinateurs Windows 11.