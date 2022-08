Vous pouvez donc avoir les nouveaux Samsung Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 moins chers : toutes les options disponibles

Vous songez à vous procurer le Galaxy Z Flip4 ou le Samsung Z Fold4 ? Le site Internet de Samsung vous offre de nombreuses possibilités pour payer moins cher.

Les nouveaux téléphones pliables de Samsung sont déjà une réalité. Le Samsung Galaxy Z Fold4 et le Samsung Galaxy Z Flip4 sont tous deux disponibles dans la boutique en ligne de l’entreprise à un prix très similaire à celui de la génération précédente.

Maintenant, beaucoup de gens ignorent qu’il existe plusieurs façons d’obtenir l’un ou l’autre de ces deux appareils à un prix inférieur au prix officiel et sans renoncer à aucun des avantages exclusifs que nous offre l’achat sur le site Web de Samsung.

Par conséquent, si vous êtes intéressé par le Galaxy Z Flip4 ou le Galaxy Z Fold4, ce que nous allons vous dire va beaucoup vous plaire, que vous souhaitiez renouveler votre ancien pliage ou que vous songiez à franchir le pas. dans l’avenir des mobiles, et cette année, Samsung le rend plus facile que jamais.

Pour commencer, vous pouvez utiliser le code suivant pour obtenir une réduction de 5 % : DISPLAY5

Saviez-vous qu’en remettant simplement votre ancien mobile Samsung, vous bénéficiez d’une remise de 150 euros et d’un an d’assurance Samsung Care+ gratuite ? Non seulement cela, mais en plus des 150 euros d’économies immédiates sur votre nouvel appareil de pliage, vous pouvez en plus réduire l’évaluation de l’appareil livré.

Si, par exemple, vous possédez déjà un Samsung Galaxy Z Flip3 et que vous souhaitez passer à la génération suivante, en profitant de Samsung Renove, vous bénéficierez d’une remise directe de 150 euros et de 300 euros supplémentaires pour l’expertise de votre appareil. De cette façon, vous pourriez avoir le nouveau Samsung Galaxy Z Flip4 pour un peu plus de 600 euros. Ça sonne bien, non ?

Bien sûr, le montant de l’évaluation variera d’un appareil à l’autre, bien que Samsung admette les écouteurs, les tablettes et même les ordinateurs. Assurez-vous simplement que cela fait partie du programme et c’est tout. Vous pouvez le faire via le sélecteur de programme Samsung Renew que vous trouverez sur la page d’achat de la boutique en ligne Samsung.

Formule Étudiant

Tu es en train d’étudier? Vas-tu commencer l’université ? Si vous créez un compte UNiDays qui vous vérifie en tant qu’étudiant dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur, vous pouvez bénéficier d’une réduction supplémentaire de 15 % sur votre achat. Et attention car cette promotion est complémentaire à Samsung Renove, vous pouvez donc également accéder à la remise de 150 euros et à une année gratuite de Samsung Care+ en livrant un ancien appareil compatible.

Bien que dans le cas des pliables Samsung, l’économie pour être étudiant soit de 15%, si vous parcourez le site Web de l’entreprise, vous verrez que vous pouvez également accéder à des remises exclusives allant jusqu’à 40% sur de nombreux autres produits. Une occasion en or de « retourner à l’école » avec style.

Créez votre combo et accédez à des promotions spéciales

Êtes-vous sûr d’opter pour votre Galaxy Z Flip4 ou Z Fold4 ? Ne vous précipitez pas et regardez bien les promotions disponibles. Par exemple, si vous optez pour le Samsung Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition, vous recevrez un étui Clear Cover gratuit avec un anneau. En d’autres termes, si vous pensiez acheter cette coque, oui ou oui, cela peut valoir la peine d’acheter directement l’édition personnalisable du Galaxy Z Flip4 : vous pouvez choisir jusqu’à 75 combinaisons de couleurs différentes et vous aurez un cadeau pratique. Cas.

Quelque chose de similaire se produit avec les remises supplémentaires sur les appareils portables de nouvelle génération, et c’est qu’en achetant l’un des deux téléphones pliables Samsung, vous bénéficierez d’une remise de 15 % sur le Samsung Galaxy Buds2 Pro récemment présenté ou sur le nouveau Samsung Galaxy Watch5.

Enfin, une autre option intéressante peut être d’opter pour le modèle le plus complet du Samsung Galaxy Z Fold4, qui dispose de 1 To de stockage. Il s’agit d’un modèle exclusif de la boutique en ligne Samsung qui est également accompagné de quelques cadeaux très pratiques : un étui avec S Pen et un chargeur d’une valeur d’environ 100 euros.

Louez ou financez votre nouveau Samsung

Grâce aux options de leasing et de financement proposées par Samsung, vous pourrez acquérir un tout nouveau mobile sans vous soucier de rien. En cas de location, vous disposerez d’un mobile premium dernier cri pendant 12 ou 18 mois avec assurance incluse sans engagements ni soucis. En gros, vous paierez une mensualité comprise entre 45 et 90 euros selon l’appareil et la durée du prêt et… c’est tout. Plus facile impossible.

Enfin, vous pouvez toujours vous tourner vers le financement que Samsung facilite dans tous les achats de plus de 299 euros. Vous pouvez payer votre nouvel appareil en plusieurs versements de 2 à 24 mois sans intérêt (0% APR) ou en 26 mois avec un APR de 2,69%. Il vous suffit d’être client de Caixabank ou, si vous êtes client d’une autre banque, de fournir une série de justificatifs.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.