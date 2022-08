Télécharger Android 13 pour les téléphones Pixel (stable et bêta)

Tout a commencé en février de cette année avec les premiers aperçus des développeurs d’Android 13. Et plus tard, un autre aperçu du développeur a été publié avant la version bêta publique. Il y a eu quatre versions bêta publiques majeures d’Android 13 jusqu’à la mise à jour stable. L’Android 13 stable est désormais officiel. Google a annoncé la mise à jour stable d’Android 13 pour Pixel 4 et les téléphones Pixel plus récents. Si vous avez un téléphone Pixel pris en charge, vous pouvez télécharger l’image d’usine Android 13 et l’image OTA pour éviter le temps d’attente.

Les systèmes d’exploitation pour appareils mobiles s’améliorent de jour en jour. Et, lorsqu’un système d’exploitation comme Android détient une énorme part de marché à l’échelle mondiale, ses utilisateurs veulent voir des fonctionnalités plus importantes telles que la sécurité et la confidentialité comme raison d’adopter le système d’exploitation. Google a et continue d’apporter des fonctionnalités de sécurité et de confidentialité essentielles à son système d’exploitation.

Google a présenté Android 13 lors de l’événement Google I/O. Comme toujours, Google a partagé une feuille de route pour le prochain Android 13 il y a longtemps. Et conformément à la feuille de route, Google a officiellement lancé la version bêta d’Android 13 au public en avril. Plus tard, Google a publié Android 13 Beta 2, Android 13 Beta 3 et Android 13 Beta 4. Et après de longs tests, l’Android 13 stable est mis en ligne pour les téléphones Pixel. Ici, vous pouvez télécharger Android 13 pour les téléphones Pixel.

Mise à jour : Google a enfin publié la version stable d’Android 13 pour les appareils Pixel. Cela indique que si vous possédez un téléphone Pixel éligible, vous pouvez profiter immédiatement des fonctionnalités d’Android 13. Les liens de téléchargement ont été mis à jour pour Android 13 Stable.

Android 13 se concentre sur les fonctionnalités de sécurité et de confidentialité ainsi qu’un nouveau sélecteur de photos (qui sera éventuellement disponible pour les appareils fonctionnant sous Android 11 et versions ultérieures). Il y a également des améliorations dans les nouvelles conceptions de l’interface utilisateur Material You, la possibilité de changer la langue de n’importe quelle application et même des icônes thématiques qui s’adaptent à la sélection du mode sombre ou du mode clair à l’échelle du système.

Le deuxième aperçu du développeur apporte des demandes d’autorisation de notification ainsi que des modifications côté développeur. En parlant de la première version bêta, elle est ensuite mise en ligne avec des autorisations plus granulaires pour l’accès aux fichiers multimédias, un meilleur rapport d’erreurs dans Keystore et KeyMint, un routage audio anticipé et des améliorations par rapport aux versions d’aperçu du développeur.

Ce ne sont que quelques détails préliminaires sur Android 13. Cependant, si vous êtes curieux d’essayer de voir les nouveaux changements dans Android 13, jetons un coup d’œil aux troisièmes téléchargements bêta actuellement disponibles.

Télécharger Android 13 pour les téléphones Pixel

La meilleure chose à propos de posséder un appareil Android et plus particulièrement un appareil Google Pixel est que vous pouvez facilement accéder aux versions de prévisualisation des développeurs qui peuvent être téléchargées sur votre appareil compatible.

Les aperçus pour les développeurs sont les premières versions précoces et non stables d’Android 13. Progressivement dans les deux mois suivant la sortie de l’aperçu pour les développeurs, la version bêta d’Android 13 est en cours de déploiement. Et enfin, après 4 versions bêta, la version stable du système d’exploitation sera publiée dans le monde entier. L’Android 13 stable est enfin sorti.

Avant de commencer à télécharger la mise à jour Android 13, voici quelques points à garder à l’esprit.

Faites une sauvegarde de toutes vos données présentes sur votre appareil vers un service de stockage en nuage comme Google Drive ou vers votre PC.

Toutes vos données seront effacées lorsque vous chargez l’aperçu du développeur.

Aucune des versions mentionnées ci-dessous n’est stable. Il peut y avoir des bugs allant de problèmes mineurs à ceux qui pourraient être insupportables.

Gardez une copie de la dernière version stable d’Android pour votre appareil disponible. Vous devrez peut-être revenir en arrière si les choses tournent mal.

La version bêta est disponible uniquement pour les appareils Google Pixel à partir du Pixel 4 et de tous les appareils commercialisés, y compris le Pixel 6 Pro.

Télécharger Android 13 stable

Télécharger Android 13 bêta 4.1

Télécharger Android 13 bêta 4

Télécharger Android 13 bêta 3.3

Télécharger Android 13 bêta 3.2

Télécharger Android 13 bêta 3.1

Télécharger Android 13 Bêta 3

Télécharger Android 13 bêta 2.1

Télécharger Android 13 Bêta 2

Télécharger Android 13 Bêta 1

Télécharger Android 13 Developer Preview 2

Télécharger Android 13 Developer Preview 1 Image d’usine

Une fois que vous avez téléchargé le bon aperçu du développeur pour votre appareil Google Pixel, vous pouvez suivre notre guide sur la façon d’installer et de charger Android 13 stable sur votre appareil Google Pixel.

