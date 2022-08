Sixième iOS 16 Beta et iPadOS 16 Beta désormais disponibles pour les développeurs

Apple publie iOS 16 beta 6 et iPadOS 16 beta 6 sur le canal des développeurs. Comme nous l’avons récemment partagé, l’événement iPhone 14 est attendu dans trois semaines. Et cela indique que la version stable d’iOS 16 et d’iPadOS 16 sera également publiée dans les trois semaines. Avec la sixième version bêta d’iOS 16 et d’iPadOS 16, la version stable est encore plus proche. Découvrons les nouveautés d’iOS 16 beta 6 et d’iPadOS 16 beta 6.

iOS 16 est l’une des grandes mises à jour, notamment en ce qui concerne la nouvelle interface utilisateur. Eh bien, il n’y a des modifications majeures de l’interface utilisateur que sur l’écran de verrouillage. Mais quand même, cela nous donne quelque chose de nouveau à essayer. Et si vous attendiez le nouvel écran de verrouillage mais que vous ne souhaitez pas utiliser la version bêta, vous n’avez pas besoin d’attendre plus longtemps que prévu.

Avec iOS 16 Dev Beta 6 et iPadOS 16 Dev Beta 6, Apple a également publié tvOS 16 Dev Beta 6 et watchOS 9 Dev Beta 6. iOS 16 beta 6 et iPadOS 16 beta 6 sont livrés avec le même numéro de version. 20A5349b. À partir du dernier caractère ‘b’, nous pouvons nous attendre à ce que ce soit l’avant-dernière version bêta, ce qui indique qu’il pourrait y avoir une version candidate avant la prochaine mise à jour. Eh bien, ce n’est que ma supposition.

En parlant de changements, nous ne pouvons pas nous attendre à beaucoup de changements dans cela et dans la prochaine version bêta à l’approche de la sortie publique, et donc Apple se concentrera davantage sur les corrections de bugs. Il y a quelques petits changements ici et là. Vous pouvez vérifier les modifications ci-dessous.

iOS 16 Beta 6 et iPadOS 16 Beta 6 sont actuellement disponibles uniquement pour les développeurs. Et la version bêta publique devrait sortir bientôt dans un jour ou plus tard. Si vous utilisez iOS 16 Dev Beta 5, vous pouvez facilement mettre à jour votre iPhone à partir de Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel. Avant la mise à jour, assurez-vous de faire une sauvegarde des données importantes.

Si vous souhaitez essayer iOS 16 Beta et iPadOS 16 Beta, vous pouvez suivre le guide d’installation détaillé ici. Si vous souhaitez rétrograder, vous pouvez suivre ce guide.

