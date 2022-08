Qualité sublime pour très peu : ces écouteurs ont une batterie de 30h, une suppression du bruit et sont étanches

Ils n’ont rien à envier aux autres appareils sonores de 100 euros ou plus.

Il y a un mois, je cherchais de bons écouteurs sans fil qui me coûtaient très peu d’argent et qui seraient utiles pour les urgences : appels, déplacements sur le terrain, qui pourraient être mouillés et qui dureraient longtemps. Peu m’importait que la qualité du son soit très bonne, je demandais juste un minimum de qualité. Et j’ai trouvé cette paire d’écouteurs à moins de 25 euros qui sont un bonheur (pour la poche et pour l’oreille).

Aujourd’hui, nous voulons vous montrer notre expérience et recommander votre achat. Pour ce prix, il n’y a pas beaucoup de choses avec autant de batterie, avec suppression du bruit et avec résistance à l’eau. Vous bénéficiez d’une remise supplémentaire de 10%, alors profitez-en dès maintenant. Pour ce prix, ils pourraient passer pour être dans la gamme d’entrée des écouteurs, mais pour le reste des fonctionnalités, ce n’est pas comme ça, ils sont bien meilleurs.

Casque sans fil à moins de 25 euros fortement recommandé

Bien que le fabricant ne soit pas bien connu, vous devez les essayer. En raison de leur faible coût, ils valent la peine d’être achetés et essayés dans de nombreuses situations. Plus de 14 000 avis avec une moyenne de 4,5 points sur 5 sur Amazon en disent long. Et attention, ce n’est pas une de ces firmes qu’Amazon a bannies pour fausses critiques, mais un bon casque que les gens ont adoré.

Tout d’abord, la meilleure chose à propos de ces écouteurs est leur autonomie. Jusqu’à 30 heures d’utilisation vous avez avec le boîtier de charge. 5 heures, c’est la durée de vie de la batterie interne du casque. Vous pouvez les emmener en voyage pendant plusieurs jours, ce qui ne videra pas la batterie même si vous le souhaitez. Ils sont chargés via un port USB-C arrière dont dispose le boîtier.

Sa suppression du bruit est parmi les meilleures.

D’autre part, nous avons des écouteurs antibruit. Ils intègrent 4 microphones (2 dans chaque écouteur) qui parviennent à réduire considérablement le bruit externe, vous aurez donc des appels beaucoup plus clairs. La surface de ces écouteurs est tactile, à partir de laquelle nous pouvons augmenter/baisser le volume, répondre aux appels, activer l’assistant vocal de notre mobile ou sauter/mettre en pause des chansons.

Ce sont des écouteurs faits pour l’aventure près de l’eau. Ils sont équipés d’une étanchéité de haute qualité et de la certification IPX7. Ils peuvent être immergés dans l’eau jusqu’à 30 minutes à une profondeur allant jusqu’à 1 mètre. S’ils tombent dans la piscine pendant un moment tranquille, rien ne se passera.

Ils fonctionnent avec la technologie sans fil Bluetooth 5.1 à faible consommation d’énergie et à faible latence. La qualité sonore est fabuleuse pour moins de 25 euros. Ils sont confortables, ils ne pèsent presque rien et pour l’entraînement ils ne tomberont pas, même s’ils ne sont pas du type qui intègre un coussinet en caoutchouc ajustable à chaque type d’oreille.

