Vous pouvez donc utiliser Google Maps pour savoir s’il y a des incendies autour de vous

Apprenez à utiliser Google Maps pour savoir où il y a des incendies de forêt.

L’été est la saison où il y a le plus d’incendies de forêt car c’est là que les températures sont les plus élevées et chaque année, un bon nombre d’incendies se produisent dans toute la géographie espagnole pendant les mois de juin, juillet et août.

Les médias rapportent généralement les incendies les plus importants, mais si vous voulez être au courant de ceux qui se produisent près de chez vous ou de la zone où vous passez l’été, le plus pratique est d’utiliser Google Maps, car l’outil complet pour Google a une fonction qui vous permet de savoir s’il y a des incendies autour de vous.

Comment utiliser Google Maps pour savoir s’il y a des feux de forêt près de chez vous

Vous pouvez utiliser l’application Google Maps pour savoir où il y a des incendies de forêt de deux manières différentes, puis nous vous expliquerons, étape par étape, comment vous pouvez le faire avec chacun d’eux.

La première méthode pour savoir s’il y a des incendies autour de vous avec l’application Google Maps est d’activer la couche des incendies de forêt, ce que vous pouvez faire en suivant quelques étapes simples :

Ouvrez l’application Google Maps sur votre mobile Android

Sélectionnez la partie de la carte que vous souhaitez consulter

Cliquez sur le bouton Calques situé en haut à droite de l’application

Cliquez sur la couche Feux de forêt pour l’activer

Une fois cela fait, Google Maps vous montrera tous les incendies de forêt actifs dans la zone que vous avez sélectionnée au moyen d’une icône de flamme et si vous cliquez dessus, vous pouvez voir plus d’informations sur l’incendie et sa portée.

La deuxième façon de savoir s’il y a des incendies près de chez vous avec l’application Google Maps est d’utiliser son moteur de recherche, pour lequel il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Ouvrez l’application Google Maps sur votre smartphone Android

Dans la barre de recherche de Google Maps, tapez le mot Feu

En faisant cela, la saisie semi-automatique du moteur de recherche Google Maps nous montrera deux résultats, un qui nous montre tous les incendies de forêt et un autre qui fait de même avec les incendies de forêt dans la zone que vous avez sélectionnée.

Si vous cliquez sur le premier, vous verrez tous les feux de forêt qui sont actuellement identifiés avec l’icône de la flamme et si vous cliquez sur le second, vous pourrez accéder à des informations plus complètes sur le feu que vous avez choisi.