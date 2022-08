Xiaomi a un haut de gamme bon marché qui peut être le meilleur achat

Si vous recherchez de la puissance à un bon prix, ce Xiaomi peut être l’une des options les plus intelligentes.

Vous recherchez un appareil performant et complet ? Un mobile qui vous en donne pour votre argent ? Si tel est le cas, le Xiaomi 11T est l’un des meilleurs achats que vous puissiez faire. Le smartphone chinois baisse de prix et peut être à vous avec une remise de 116 euros sur Amazon, notamment dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le mobile de Xiaomi arrive avec un beau design, un écran de première classe, une puce très puissante et 3 caméras qui font un excellent travail. On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur l’un des meilleurs haut de gamme pas cher de ces derniers temps.

Xiaomi 11T

Achetez le mobile Xiaomi à prix réduit

Notre protagoniste arrive avec un joli design et une façade entièrement occupée par l’écran. Il a un panneau AMOLED de 6,67 pouces et une résolution Full HD + qui a l’air vraiment bien. Son taux de rafraîchissement, qui atteint 120 Hz, apporte fluidité et rapidité au quotidien.

Vous n’aurez pas de problèmes de performances avec ce Xiaomi. Le MediaTek Dimensity 1200, l’un des meilleurs processeurs fabriqués par la firme chinoise, vous donnera suffisamment de puissance pour déplacer n’importe quelle application ou jeu. Comme nous l’avons souligné, cette offre est livrée avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

La batterie Xiaomi 11T atteint 5000 mAh et bénéficie d’une puissante charge rapide de 67W. Il permet de récupérer des heures d’énergie en quelques minutes seulement, une fois habitué on ne peut plus se passer de cette technologie. L’appareil chinois dispose également de la technologie NFC et 5G, vous ne manquerez de rien.

On tombe sur une triple caméra dans le module arrière de ce Xiaomi. La firme chinoise a élevé le niveau en photographie ces derniers temps, on peut prendre de très bons clichés avec son capteur principal de 108 mégapixels, son capteur grand angle de 8 mégapixels et son capteur macro de 5 mégapixels. D’autre part, en façade, un appareil photo de 16 mégapixels.

Xiaomi 11T

Vous avez pu le vérifier, vous avez la possibilité de prendre une bête entière avec une remise. Le temps a passé, mais ce Xiaomi 11T reste un achat fortement recommandé. Comme on le dit toujours, si vous êtes intéressé, n’y pensez pas trop, les offres sont limitées et il ne faudra pas longtemps pour s’épuiser.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.