Les meilleures applications pour faire de la bière à la maison

Vous souhaitez apprendre à préparer des bières comme un professionnel ? Jetez un œil à ces applications pour faire de la bière à la maison et en utilisant votre mobile.

L’une des boissons les plus consommées dans le monde est la bière. Et ce n’est pas pour rien, c’est une boisson très délicieuse qui mélange des saveurs sucrées, acides, salées et amères.

A tel point qu’il existe des lieux dédiés à la production, l’importation et l’exportation de bière de qualité. De plus, chaque année, des événements axés sur la dégustation de bières artisanales et commerciales sont organisés.

Étant une boisson si demandée, il est courant que de nombreux consommateurs veuillent apprendre à la préparer, donc si vous voulez apprendre dans le confort de votre mobile, ce sont les meilleures applications.

8 applications pour apprendre et faire de la bière artisanale

BrewGuru

père brasseur

Brassage amateur mobile BeerSmith 3

Calculatrice de brassage

BrewTracker

Assistant de brassage Gratuit

Calculatrice de moût maison

Application Palmer’s Brewing Water Adj

Bien que les bières brassées à la maison n’aient pas le même goût qu’une bière achetée en magasin, c’est un bon moyen de commencer à explorer les saveurs, les couleurs et la consistance.

BrewGuru

Brew Guru est une bonne application pour commencer à brasser à la maison. Il possède l’une des plus grandes bases de données et présente même une liste très variée de recettes de bière à base d’hydromel et de cidre.

Comme si cela ne suffisait pas, l’application intègre une carte qui montrera les endroits les plus proches pour acheter des matières premières pour la création de votre bière.

Son interface est confortable, minimaliste et intuitive, vous pouvez enregistrer le nombre de recettes que vous souhaitez dans votre liste de favoris, des endroits pour acheter des fournitures et partager votre propre recette avec la communauté.

GooglePlay | BrewGuru

père brasseur

L’une des clés pour que les recettes de bières artisanales aient une saveur équilibrée est la précision des ingrédients. Et grâce à Brewfather, vous pouvez obtenir une saveur unique et délicieuse dans chaque préparation.

Cette application dispose d’un large éventail d’options très utiles, notamment pour créer une bière artisanale.

L’interface présente un design moderne, intuitif et assez fluide et vous pourrez même gérer très facilement toutes vos recettes de bières. Vous pouvez également enregistrer chacune des étapes des recettes et garder une trace de chacune d’entre elles.

GooglePlay | père brasseur

Brassage amateur mobile BeerSmith 3

Créer votre propre bière à la maison est très facile, et si c’est votre première fois, c’est bien d’avoir des applications comme BeerSmith 3 Mobile Homebrewing. Il a des fonctions idéales pour créer des bières artisanales de bonne qualité.

L’outil mobile est livré avec une vaste base de données avec des recettes d’hydromel, de cidre et une grande variété de vins, vous pouvez également contrôler et ajuster chacune des étapes et des quantités à votre goût : eau, estimation du pH, houblon, céréales, levure et plus .

Mieux encore, la base de données est mise à jour mensuellement, vous aurez donc toujours de nouvelles recettes.

GooglePlay | Brassage amateur mobile BeerSmith 3

Calculatrice de brassage

Si vous voulez que votre bière artisanale soit parfaite, vous devez être aussi précis que possible avec les mesures de chacun des ingrédients, et pour ce faire, vous avez besoin d’une calculatrice spéciale.

Heureusement, Brewing Calculator est l’une des meilleures applications pour faire de la bière à la maison. Avec lui, vous pouvez suivre les quantités : eau, malt et houblon pour vos recettes.

Bien que l’interface utilisateur puisse sembler un peu écrasante, ses fonctions calculent parfaitement chacun des ingrédients.

GooglePlay | Calculatrice de brassage

BrewTracker

Une autre chose importante lors de la fabrication d’une bière artisanale, surtout si vous expérimentez, est de garder une trace de chacune des recettes réalisées, en bref, d’avoir un journal des bières. Avec l’application Brew Tracker, vous pourrez conserver cet enregistrement de manière assez simple.

L’outil permet de sauvegarder la date de préparation de chacune des recettes, de les enregistrer et de l’enregistrer par texte ou voix. De plus, vous pourrez noter vos propres recettes, calculer automatiquement les jours de fermentation et de vieillissement et faire une sauvegarde ou partager vos rapports avec un ami.

GooglePlay | BrewTracker

Assistant de brassage Gratuit

L’application Brewing Assistant Free est l’une des meilleures applications pour faire de la bière à la maison. Avec lui, vous pouvez facilement calculer l’IBU, le SRM, l’OG, le FG et l’ABV de vos recettes préférées.

Il comprend les systèmes métriques européens et américains sous une interface visuelle assez intuitive. Il est également capable de se synchroniser avec plusieurs appareils et ordinateurs.

GooglePlay | Assistant de brassage Gratuit

Calculatrice de moût maison

Une autre des meilleures applications pour faire des recettes de bière à la maison est Wort Homebrew Calculator. Il dispose d’une série de fonctions très importantes pour créer correctement une bière artisanale, il intègre également plusieurs calculateurs : 1 amorçage de bouteille, 1 baril de carbonatation, des calculateurs d’eau Strike et plus encore.

Vous pouvez enregistrer toutes les recettes que vous voulez par ordre alphabétique et vous aurez même une section « favoris » pour vos propres recettes, les recettes des autres et les annotations.

GooglePlay | Calculatrice de moût maison

Application Palmer’s Brewing Water Adj

L’eau est l’un des ingrédients les plus importants de la bière artisanale, car ce liquide peut modifier positivement ou négativement le résultat final.

Avec l’application Palmer’s Brewing Water Adj, vous pouvez contrôler efficacement la qualité de l’eau et calculer la quantité exacte de sel et d’acide que vous souhaitez dans vos préparations.

Son interface visuelle est assez minimaliste et chacune des options disponibles est très bien identifiée (titre + description de la catégorie).

GooglePlay | Application Palmer’s Brewing Water Adj