POCO F4 après un mois d’utilisation, vaut-il l’achat ?

Nous analysons notre expérience avec le POCO F4 après un mois d’utilisation. Ce sont les points qui nous ont convaincus, et ceux qui ne l’ont pas été.

Le POCO F4 est un modèle qui arrive sur le marché en tant que grand concurrent des meilleures ventes en raison de son excellent rapport qualité/prix. Ce n’est pas facile du tout, puisque son rôle est de remplacer le succès POCO F3 5G. Pour ce faire, il inclut quelques améliorations, telles qu’un meilleur appareil photo principal de 64 MP avec stabilisateur optique et une charge plus rapide.

Chez Netcost-security.fr, nous analysons le POCO F4 après quelques semaines d’utilisation, concluant qu’il s’agit d’un bon achat. Maintenant, nos collègues d’Urban Tecno nous racontent à quoi ressemble la vie avec le POCO F4 après un mois d’utilisation comme mobile personnel. Est-ce que ça vaut l’achat ? Les atouts sont-ils toujours les mêmes ? Avez-vous trouvé un bug qui passe tout d’abord inaperçu ? Faites-nous part de votre expérience pour tout savoir sur ce mobile POCO.

Succès et échecs du POCO F4 après un mois d’utilisation

Au cours de ce mois, notre collègue d’Urban Tecno a utilisé le POCO F4 comme mobile personnel, ce qui lui a permis de conclure plus en détail quels sont ses aspects préférés de l’appareil, ainsi que ceux qui ne le convainquent pas.

En commençant par le design, nous pouvons nous assurer que ce POCO F4 est un mobile confortable dans la main, il offre une assez bonne sensation lorsque nous le tenons. Bien sûr, il peut être glissant, il est donc préférable d’utiliser la housse en silicone fournie dans la boîte pour l’utiliser en toute sécurité et éviter les chutes stupides.

Rappelons que ce processeur haut de gamme abordable est le Qualcomm Snapdragon 870 5G, qui nous a déjà procuré de très bonnes sensations lorsque nous l’avons analysé dans Netcost-security.fr. Rien n’a changé après un mois et la puce est toujours une bête qui déplace n’importe quelle application avec facilité. De plus, il ne surchauffe pas, ce qui est toujours positif.

Ce POCO F4 est livré avec MIUI 13 basé sur Android 12, un système d’exploitation qui, en plus d’être actuel, offre également de bonnes performances. Comme l’a confirmé Urban Tecno, l’expérience mobile est bonne, sans aucune défaillance grave telle que des redémarrages ou des plantages d’applications.

Un inconvénient de ce smartphone peut être l’emplacement de son capteur d’empreintes digitales sur le côté droit. Comme le souligne notre confrère, cet endroit vous amène à toucher involontairement le capteur à chaque fois que vous décrochez le téléphone, ce qui fait vibrer le téléphone ou activer l’écran sans que vous le vouliez. Comme toujours, c’est une question de goût, peut-être préférez-vous aussi que le capteur soit à l’écran, ou que vous l’aimiez mieux à l’arrière.

L’expérience avec le POCO F4 est bonne après un mois d’utilisation, tant pour sa puissance que pour le bon fonctionnement du logiciel.

Comme nous l’évoquions au début, l’une des différences entre le POCO F3 et le POCO F4 est que ce dernier équipe un stabilisateur optique sur son appareil photo principal. Cependant, compte tenu de l’expérience de notre collègue, cet élément ne fait pas son travail comme il le devrait. Dans les vidéos, la stabilisation n’est pas bonne, alors que certaines photos ont un effet aquarelle qui ne rend pas bien du tout. De plus, en ce qui concerne le système photographique, il faut également souligner la perte causée par la disparition du capteur télémacro 5 MP.

Si nous examinons la fiche technique, nous voyons que le POCO F4 monte également une batterie de 4 500 mAh. Comment sont vos performances ? Eh bien, cela permet au terminal d’atteindre parfaitement la fin de la journée, avec environ 5 heures de temps d’écran. Si vous lui donnez une utilisation légère, il pourrait même dépasser ce jour d’autonomie. De plus, en seulement une demi-heure, il est complètement chargé grâce à la charge rapide de 67W, une autre amélioration par rapport au POCO F3 (67W).

POCO F4, vaut-il l’achat?

Après un mois d’utilisation comme mobile personnel, notre confrère d’Urban Tecno considère l’achat du POCO F4 comme une bonne décision. « Si vous achetez ceci, vous pouvez vous reposer facilement, l’expérience va être assez bonne », sont ses mots exacts. À moins que vous n’ayez d’autres besoins ou que vous ne préfériez un autre type de mobile, le POCO F4 est un achat que vous ne regretterez pas.

POCO F4

Le POCO F4 est en vente en deux versions de mémoire : une avec 6 Go de RAM et 128 Go pour 399,99 euros, et une plus évoluée avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 449,99 euros. Cependant, il est courant de pouvoir les acheter en solde dans des magasins tels qu’Amazon, PcComponentes et le site officiel de Xiaomi.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.