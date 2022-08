Cet aspirateur robot est parfait pour vous, et je vais vous expliquer pourquoi (expérience personnelle)

L’aspirateur Xiaomi est l’un des plus équilibrés du marché et a un prix très raisonnable.

Si vous êtes nouveau dans ce type d’appareil, je voudrais vous expliquer comment j’ai commencé et quelle a été mon expérience. Et si vous faites partie de ceux qui ont besoin d’un nouveau ou d’un autre extra pour votre maison, je vais vous dire comment je le fais habituellement pour avoir à la fois au pied du canyon et prêt à faire un nettoyage parfait à chaque fois.

J’avais l’habitude d’hésiter à acheter un de ces aspirateurs robots, mais une fois que j’ai eu mon premier aspirateur Xiaomi, tout a changé, ma façon de nettoyer a changé pour quelque chose de plus confortable. Il mérite, et beaucoup, de faire le déboursement d’environ 200 euros pour l’un d’entre eux. Xiaomi et Roborock dominent le marché, bien qu’il y ait toujours iRobot avec ses Roombas qui se promènent avec des centaines de modèles.

Aujourd’hui, je veux vous montrer l’un des modèles Xiaomi, récemment lancé, qui fera du nettoyage de votre maison un fait très récurrent et non une tâche que vous effectuez à contrecœur très peu de fois par mois, malheureusement. Il s’agit du Xiaomi Robot Vacuum Mop 2S, qui coûte 199 euros dans divers magasins, dont Amazon, MediaMarkt ou le Xiaomi officiel. C’est un excellent achat, fortement recommandé par moi et toute l’équipe Netcost-security.fr. Certains d’entre nous en ont 2.

Xiaomi Robot Aspirateur Mop 2S

L’aspirateur robot qui va vous changer la vie (et votre maison)

Lorsqu’il s’agit de nettoyer en profondeur la maison, il y a certains aspects à prendre en compte : si vous devez nettoyer la poussière des meubles, balayer ou aspirer le sol, nettoyer les salles de bains et finir par frotter tous les sols une fois la poussière débarrassée (principalement ). Cependant, on peut économiser deux de ces étapes avec l’un de ces robots et c’est le plus approprié et équilibré en termes de puissance d’aspiration, de possibilités et de prix. Xiaomi est l’un des fabricants avec le plus large catalogue de produits de nettoyage.

Le Xiaomi Robot Vacuum Mop 2S est à la fois un aspirateur et une vadrouille, de sorte que le nettoyage en profondeur mensuel n’est pas aussi compliqué et ne prend pas aussi longtemps que d’habitude. Ce robot peut être programmé pour nettoyer X fois par semaine, et pour laver ou récurer autant de fois par semaine. De la même manière, nous pouvons effectuer le nettoyage manuellement, en l’activant chaque fois que nous voulons qu’il aspire ou frotte.

Vous ne savez pas à quel point votre sol est poussiéreux tant que vous n’avez pas acheté l’un de ces robots aspirateurs.

Avant d’avoir un robot aspirateur, je balayais et essuyais une fois par semaine. Actuellement, je ne frotte qu’une fois par semaine. Soyons honnêtes, je n’utilise généralement pas la fonction de récurage de ces robots par paresse, vous devez installer manuellement le réservoir d’eau vous-même à chaque fois que vous souhaitez récurer. Mais bon, une fois que vous l’installez, les résultats sur le terrain sont perceptibles, et beaucoup. Pour garder l’aspirateur robot prêt à chaque fois, il vous suffit de vider son réservoir de saleté à chaque fois que vous avez fini d’aspirer, d’enlever les excès du rouleau principal et d’essuyer à la fois sa base et sa surface avec un chiffon humide.

Xiaomi Robot Aspirateur Mop 2S

Je fais habituellement fonctionner l’aspirateur robot dans la maison une fois tous les 2 jours, et le jour du nettoyage en profondeur, le sol est déjà plus que exempt de poussière et de poils de chien. De plus, avoir un tapis installé dans le salon toute l’année, il est plus facile d’accumuler la poussière et les cheveux, mais avec le passage du robot tous les deux jours, cette aide robotique supplémentaire est très perceptible.

Ce robot, comme le reste de Xiaomi, dispose d’un filtre HEPA capable de filtrer tous les allergènes présents dans l’air, les cheveux, ainsi que jusqu’à 99,9% des bactéries. De la même manière, les composants qu’il intègre dans sa base pour le nettoyage sont un rouleau à cheveux principal qui collecte tout et une brosse qui tourne d’un côté et attire toute la saleté au centre où le rouleau collecte tout. Le réservoir à saleté a une capacité de plus de 500 ml et le réservoir d’eau pour le lavage (indépendant du réservoir à saleté) est de 200 ml. Vous le remplissez d’eau du robinet et le tour est joué, n’utilisez aucun produit nettoyant.

Xiaomi Robot Aspirateur Mop 2S

Cet aspirateur robot pèse 3,6 kg, mesure 35 cm de diamètre et seulement 9,45 cm de haut, il pourra passer sur la plupart des canapés et meubles de nombreux foyers. La navigation laser lui permet d’esquiver tout obstacle qu’il trouve sur son chemin, ainsi que de stocker la carte dans sa mémoire interne et dans l’application Mi Home où vous pouvez voir les zones qu’il a nettoyées et attribuer des zones interdites ou marquer où vous voulez le robot passer plus d’une fois par nettoyage si nécessaire (la moquette, par exemple).

La puissance d’aspiration de ce robot est de 2 200 PA, c’est dans la moyenne de la grande majorité des appareils de ce type. Nous avons 3 niveaux d’aspiration en fonction de la puissance utilisée, et il active également automatiquement le mode turbo lorsqu’il monte sur un tapis, car il sait que la puissance maximale va être nécessaire là-bas. La batterie de ce robot ajoute 2 600 mAh, ce qui lui permettra d’aspirer pendant environ 90 minutes soit, ce qui revient au même, une surface de 150 m². Lorsque le robot descend en dessous de 20% de sa batterie, il retourne automatiquement à la base pour se recharger. Une fois qu’il atteint 80%, il terminera à nouveau ses tâches en attente.

Xiaomi Robot Aspirateur Mop 2S

Depuis l’application Mi Home, vous pouvez voir les cartes, activer le nettoyage, l’arrêter ou changer le mode de nettoyage, mais ce robot est également compatible avec Alexa et Google Home. C’est que vous pourrez activer le nettoyage avec votre voix si vous avez un appareil Echo ou depuis l’application Amazon Alexa. Il en va de même pour les appareils Google Home et Google Nest Audio. Quand j’ai besoin qu’il passe l’aspirateur, je dis juste « Echo, active le bug » (j’ai le nom « Bug » pour l’un de mes robots) et il commence juste à avaler la poussière et les cheveux comme un fou.

N’hésitez pas trop, ces types d’appareils sont indispensables pour garder une maison exempte de poussière, de bactéries dans l’air et de pollen. Si vous êtes allergique à l’un de ces principes actifs, vous devriez essayer quelques jours de nettoyage récurrent avec un robot aspirateur. Xiaomi a les meilleurs modèles, j’ai toujours le premier modèle de tout son catalogue et ça continue de bien se passer.

