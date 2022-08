Who Are Ya?, le Wordle pour deviner les joueurs de football parfait pour les fans de football

Si vous êtes un amateur de football et que vous pensez tout savoir sur les joueurs de football, ce jeu est fait pour vous.

Si vous aimez regarder tous les matchs de votre équipe de football, vous connaissez jusqu’au dernier joueur qui faisait partie de cette équipe à succès de 2012 et vous voyez même les matchs de la deuxième division anglaise, vous devez jouer à Who Are Ya?. Ce jeu gratuit teste vos connaissances en vous mettant au défi de deviner un joueur de football chaque jour. Pour vous aider à y parvenir, il vous propose plusieurs indices comme la nationalité, l’âge ou encore le championnat dans lequel vous évoluez actuellement.

Qui es-tu ? C’est une sorte de Wordle pour deviner les joueurs de football dans lequel vous devrez bien exercer votre mémoire, puisqu’il y a près de 30 000 joueurs inscrits dans son catalogue. Un jour, vous devez deviner que Luka Modrić se cache derrière la silhouette, un défi très simple, mais peut-être qu’un autre jour, vous devrez comprendre que la solution est Salomón Rondón, d’Everton. Êtes-vous prêt à jouer? Ici, nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur Who Are Ya?.

Qui êtes-vous ?, le mot pour deviner les joueurs de football

Si vous vous ennuyez pendant la pause du match de football que vous regardez, vous pouvez en profiter pour exercer votre mémoire avec le jeu Who Are Ya?. Avant de vous dire en quoi il consiste, il faut mentionner que ses développeurs sont les mêmes qui ont créé le jeu Missing 11, dans lequel vous devez vous souvenir de la composition complète d’une équipe dans un match spécifique.

Comme Missing 11, qui es-tu? Il se joue via le navigateur Web et est accessible depuis votre mobile, votre tablette ou votre ordinateur. Il vous suffit de cliquer sur le lien suivant pour commencer à jouer. Bien sûr, c’est un jeu entièrement gratuit.

Jouer Qui es-tu ?

Lorsque vous entrez dans le jeu pour la première fois, vous devrez choisir si vous voulez jouer avec l’aide de l’image pixélisée (Afficher la photo) ou sans elle (Masquer la photo). Après avoir cliqué sur l’une des deux options, vous devrez entrer le nom d’un premier joueur qui servira de référence pour les premiers indices.

Ainsi, vous pouvez voir si vous avez deviné la nationalité, la ligue, l’équipe, la position ou l’âge du joueur qui se cache derrière l’image. Si vous avez bien compris l’un de ces indices, le cercle deviendra vert. Vous devez tenir compte de ces 5 attributs pour essayer de deviner l’identité du joueur, tous les indices ont la même importance.

Le catalogue de Who Are Ya? Il est composé de joueurs de 5 ligues différentes : la Premier League, la Liga, la Serie A, la Bundesliga et la Ligue 1. Il y a donc des milliers de joueurs qui pourraient se cacher derrière l’image mystérieuse. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez de la solution, cette photo s’éclaircira et finira par vous montrer le joueur entier.

Vous avez 8 tentatives devant vous pour essayer de deviner quel joueur se cache derrière le défi quotidien Who Are Ya?. En plus de tester vos connaissances, cela peut aussi être un jeu amusant à jouer avec vos amis, afin que vous découvriez qui en sait le plus sur le football. Si vous faites partie de ceux qui ont joué au Footle, le Wordle du football, vous aurez déjà réalisé que Who Are Ya? Il a une mécanique très similaire. Vous pouvez essayer les deux pour voir lequel vous préférez des deux.