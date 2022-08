Quatre fonctionnalités que nous nous attendons à voir sur l’iPhone 14 cette année

Dans quelques semaines, Apple annoncera la prochaine série d’iPhone 14. Avec les rumeurs qui se multiplient, certaines fonctionnalités sont à peu près confirmées sur ces nouveaux téléphones. Poursuivez votre lecture pendant que nous rassemblons quatre d’entre eux que nous nous attendons à voir sur l’iPhone 14.

Max régulier iPhone 14 arrive

Cela fait un moment que nous n’avons pas entendu dire que les ventes d’iPhone mini déçoivent Apple. Netcost-security.fr des sources peuvent confirmer que nous ne verrons pas un autre de ces téléphones avec la série 14.

Selon nos sources, le nouvel iPhone 14 (nom de code D27 et D28) sera disponible en versions 6,1 pouces et 6,7 pouces, tandis que les modèles Pro (nom de code D73 et D74) pourraient être légèrement plus hauts pour accueillir le nouveau punch + conception de la pilule.

Donc, si vous recherchez un téléphone plus petit, vous devrez opter pour le nouvel iPhone SE 3 et son « design emblématique », achetez l’iPhone 13 mini ou l’iPhone 12 mini.

Différentes conceptions entre les modèles réguliers et pro

L’iPhone 14 Pro aura un nouveau design perforation + pilule. Ce sera la première fois qu’Apple passera du look de l’iPhone X à une nouvelle approche. Cela dit, ce nouveau design sera exclusif aux modèles Pro puisque les versions régulières resteront probablement avec la même encoche que l’iPhone 13, qui est 30% plus petite que celle trouvée sur l’iPhone 12.

L’analyste Ross Young corrobore également ce rapport en disant que tous les modèles présenteront à nouveau le même design en 2023. Jusque-là, si vous voulez le design le plus récent, vous devrez opter pour les modèles Pro.

De plus, un rapport de L’élec montre qu’il y aura des différences entre la qualité des pixels concernant le modèle de base et les versions pro, comme vous pouvez en savoir plus ici.

A15 Bionic pour iPhone 14, A16 Bionic à iPhone 14 Pro

Netcost-security.fr Des sources indépendantes et l’analyste Ming-Chi Actu ont déclaré qu’Apple pourrait rompre avec la tradition cette année en lançant certains modèles d’iPhone 14 avec la même puce A15 que l’iPhone 13.

La puce A15 alimenterait l’iPhone 14 de 6,1 pouces et le 14 Max de 6,7 pouces, bien que la RAM passe de 4 Go à 6 Go. Le nouveau SoC A16 serait réservé aux modèles haut de gamme et plus chers 14 Pro et 14 Pro Max.

Pour l’instant, il n’est pas clair si Apple va rebaptiser la puce A15 pour les 14 téléphones réguliers – tels que l’A15X – ou utiliser à la place la version plus puissante trouvée sur l’iPhone 13 Pro.

Capteur principal 48MP pour l’iPhone 14 Pro, la plus grande mise à niveau de la caméra frontale depuis des années

Une autre caractéristique importante de l’iPhone 14 Pro sera un capteur large de 48 MP. D’abord suggéré par l’analyste Ming-Chi Actu, BloombergMark Gurman a été le dernier à parler de cette nouvelle fonctionnalité.

Alors qu’un 48MP pourrait débloquer de nouvelles fonctionnalités, il est probable qu’Apple continuera à prendre des photos en 12MP, comme vous pouvez en savoir plus ici. Les modèles réguliers d’iPhone 14 resteront avec un capteur 12MP dans tous les objectifs.

En juin, Actu a déclaré que le téléphone 14 représenterait la mise à niveau la plus importante de la caméra frontale pour smartphone d’Apple depuis des années. L’analyste prédit que le nouvel appareil photo sera doté d’une mise au point automatique, ce qui devrait se traduire par une qualité nettement meilleure pour la capture de photos et de vidéos par rapport à l’appareil photo à mise au point fixe actuel. De plus, il s’attend également à une plus grande ouverture f/1.9

Au final

Il y a plus de rumeurs sur ce prochain téléphone. Par exemple, Apple pourrait probablement ajouter une communication par satellite pour l’iPhone 2022. Cela a d’abord été répandu pour les 13 modèles, mais n’a finalement pas été retenu. En dehors de cela, toutes les fonctionnalités ci-dessus feront probablement partie de l’iPhone 14.

Lequel d’entre eux êtes-vous le plus impatient de voir sur ces nouveaux téléphones ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :