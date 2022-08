Déballage et premières impressions du nouveau OnePlus 10T, le mobile le plus puissant au monde

Nous ouvrons la boîte OnePlus 10T et vous racontons nos premières impressions sur le mobile le plus puissant du monde.

Le dernier mobile du catalogue OnePlus est le nouveau OnePlus 10T. Nos collègues d’Urban Tecno l’ont déjà entre les mains et nous ont montré comment déballer ce mobile haut de gamme doté de spécifications de pointe. En plus de nous montrer à quoi ressemble le terminal, ils nous ont également fait part de leurs premières impressions avec le OnePlus 10T.

Ce n’est pas n’importe quel modèle, loin de là. Et c’est que le OnePlus 10T est considéré comme le mobile le plus puissant au monde par AnTuTu. Il a non seulement le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 comme cerveau, mais aussi une charge rapide brutale de 150 W. Sans plus tarder, nous allons voir les premières impressions de nos collègues d’Urban Tecno sur la nouvelle bête du marché.

Prix ​​et où acheter le OnePlus 10T 5G

Le OnePlus 10T 5G est déjà en vente dans deux configurations de mémoire. D’une part, vous pouvez acheter la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour un prix de lancement de 719 euros. Si vous avez besoin de plus de mémoire, vous en aurez plein avec la version supérieure, qui dispose de 16 Go de RAM et 256 Go de stockage pour un prix de 819 euros.

Quant aux couleurs, vous pouvez l’acheter dans le ton « Moonstone Black » (noir) ou dans le ton « Jade Green » (vert). Actuellement, vous pouvez acheter le OnePlus 10T 5G dans la boutique officielle OnePlus et auprès de détaillants comme Amazon.

OnePlus 10T 5G

Fiche de fonctionnalités

OnePlus 10T Caractéristique Dimensions 163 × 75,37 × 8,75 mm

203,5 grammes Filtrer AMOLED de 6,7 pouces

FullHD+

Taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

GPU Adreno 730 RAM 8/16 Go LPDDR5 Système opératif OxygenOS 12.1 basé sur Android 12 Stockage 128/256 Go UFS 3.1 appareils photo Arrière:

50 MP Sony IMX766, taille de capteur 1/1,56″, OIS

Appareil photo ultra grand angle 8 MP 119,9º

Appareil photo macro 2 mégapixels

Frontale :

16MP Tambours 4800mAh

Charge rapide 150W SUPERVOOC Endurance Edition (chargeur 160W inclus) Les autres USB-C

Lecteur optique d’empreintes digitales à l’écran

Moteur linéaire axe X

Deux haut-parleurs stéréo

Bluetooth 5.2

NFC

VoLTE

VoWiFi

Dual SIM

Conception et affichage

Au déballage de ce OnePlus 10T, c’est-à-dire en ouvrant sa boîte pour la première fois, on retrouve plusieurs accessoires extrêmement importants. Le plus pertinent est l’adaptateur secteur 160W, qui nous permet de charger le terminal à vitesse maximale. Voyant le parcours que d’autres marques, comme Samsung, ont suivi, on apprécie que le chargeur soit inclus. Bien sûr, la housse n’est pas incluse, elle doit être achetée séparément.

Le OnePlus 10T est un cran en dessous du OnePlus 10 Pro, ce qui se reflète dans divers aspects tels que le design. Le nouveau smartphone offre une sensation moins premium que son grand frère, principalement à cause de son dos en plastique au lieu de verre. De plus, avec une épaisseur de 8,75 millimètres et un poids de 203,5 grammes, on peut le considérer comme un téléphone standard, qui ne se caractérise pas par être très fin ou très épais, ni léger ni lourd.

L’un des aspects les plus frappants en termes de conception est qu’il se passe de l’Alert Slider, soi-disant en raison de problèmes d’espace. Ce bouton, qui permet de basculer rapidement entre les différents modes sonores, est une perte considérable. Cependant, OnePlus a déjà promis de le ramener sur ses nouveaux téléphones.

Concernant l’avant, il est presque entièrement occupé par un écran Fluid AMOLED de 6,7 pouces, une résolution Full HD+ (2412 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il ne dispose pas de la technologie LTPO pour la variation automatique du taux de rafraîchissement, chose qui affecte les problèmes de consommation d’énergie. D’après ces premiers tests, l’écran a l’air très bien, il vise à être l’un de ses grands composants.

C’est sur ce front que se trouve le lecteur d’empreintes digitales qui, comme on peut le voir dans la vidéo Urban Tecno, fonctionne à une vitesse exquise. Voici également la caméra frontale, que nous pouvons utiliser pour le déverrouillage par reconnaissance faciale qui agit également avec précision et rapidité.

matériel et logiciel

La puissance est fournie par le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, qui promet une meilleure consommation électrique et moins de surchauffe que la génération précédente. Étant les premières impressions, il n’y a pas eu le temps de trop le tester, mais les attentes sont élevées. Sans crainte de se tromper, ce OnePlus 10T offrira d’excellentes performances.

Quant aux versions, il en existe deux différentes à vendre. D’une part, celui qui dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, ce qui est suffisant pour la plupart des utilisateurs. Pour ceux qui sont beaucoup plus exigeants, la firme chinoise a préparé une version avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, faisant ainsi du OnePlus 10T 5G l’un des téléphones avec le plus de RAM que l’on puisse acheter.

Parmi les spécifications, il y a aussi un double haut-parleur stéréo qui, selon ce premier avis, se fait entendre avec une très bonne puissance. Comme d’habitude, quelques tests supplémentaires doivent être effectués pour déterminer sa qualité avec une plus grande précision.

En ce qui concerne le système d’exploitation, il est livré avec OxygenOS 12.1 basé sur Android 12. Si vous le souhaitez, vous pouvez désormais télécharger ses superbes fonds d’écran OnePlus 10T, afin de pouvoir les utiliser sur votre propre mobile.

Autonomie et recharge

On ne peut pas dire grand-chose, pour le moment, de l’autonomie du protagoniste. Nous savons qu’il dispose d’une batterie de 4 500 mAh qui ne devrait avoir aucun problème pour arriver à la fin de la journée avec de la puissance restante. Le plus frappant est qu’il supporte une charge rapide de 150W, donc en moins de 20 minutes il passera de 0% à 100%. C’est certainement l’une de ses caractéristiques les plus impressionnantes.

appareils photo

Les premières impressions d’Urban Tecno sont complétées par le système photographique, qui est dirigé par la caméra arrière principale Sony IMX766 50 MP, un capteur bien connu qui promet de superbes photos. À côté se trouvent un capteur ultra grand angle de 8 MP et un appareil photo macro de 2 MP, ce dernier à usage testimonial.

Si nous le retournons, sur l’écran, nous voyons qu’une caméra frontale de 16 MP est située. On finit par parler d’enregistrement d’images, car il peut capturer des clips vidéo en 4K à 60 et 30 ips. Bref, le OnePlus 10T est un bijou qui promet de nous offrir des performances spectaculaires quand on peut l’analyser plus en profondeur.

