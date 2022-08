Motorola déploie maintenant la mise à jour Android 12 pour Moto G50 5G

Motorola a commencé à proposer la mise à jour majeure d’Android 12 au Moto G50 5G. La société a publié la mise à niveau majeure de la vanille Moto G50 en avril. Et le moment est venu pour le modèle 5G, les deux téléphones ont été annoncés en 2021 avec le système d’exploitation Android 11. Si vous possédez le Moto G50 5G, vous pouvez désormais mettre à niveau votre téléphone vers le nouveau logiciel Android 12. La dernière mise à jour est livrée avec une multitude de nouvelles fonctionnalités, améliorations et correctifs, lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour Moto G50 5G Android 12.

Motorola lance le nouveau logiciel avec le S1RS32.38-20-7 numéro de build et pèse environ 1,31 Go en taille de téléchargement, vous pouvez le télécharger rapidement sur le réseau Wi-Fi. Pour le moment, la mise à jour est en phase de roulement, elle sera bientôt disponible sur tous les appareils. Un utilisateur Twitter (@veyhar26) a confirmé les informations de la nouvelle mise à jour. Motorola élargit lentement la disponibilité d’Android 12, nous pouvons nous attendre à ce que davantage de téléphones éligibles reçoivent la mise à jour dans les prochains jours.

Motorola déploie le nouveau logiciel sur G50 5G avec des fonctionnalités telles que Material You, un panneau de notification mis à jour, de nouveaux widgets et un ensemble de fonctionnalités de sécurité et de confidentialité. En dehors de cela, la mise à jour comprend une multitude d’options de personnalisation telles que le style de police, la taille, les couleurs, les formes d’icônes, les mises en page, les fonds d’écran, etc. dans le menu de l’écran d’accueil. En dehors de cela, il existe également un nouveau correctif de sécurité, bien que la version exacte du correctif de sécurité soit encore inconnue.

Mise à jour Moto G50 5G Android 12

Si vous possédez le Moto G50 5G et que vous attendez la mise à jour d’Android 12, vous pouvez enfin mettre à niveau votre téléphone vers la nouvelle version. Si vous ne voyez pas encore la notification Android 12 OTA, vous pouvez simplement vous rendre dans Paramètres > Système > Avancé > Mises à jour du système et vérifier les nouvelles mises à jour.

Si la mise à jour n’est pas disponible, vous pouvez attendre quelques jours ou la mettre à jour manuellement. Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous de le charger à au moins 50 % et faites également une sauvegarde des données importantes.

