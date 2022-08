5 différences clés entre la Samsung Galaxy Watch5 et la Galaxy Watch5 Pro

La Galaxy Watch5 est-elle faite pour vous ? Ou mieux parier sur la Galaxy Watch5 Pro ? Ici, nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur les nouvelles montres Samsung…

Les nouvelles Galaxy Watch5 et Galaxy Watch5 Pro de Samsung sont déjà parmi nous, confirmant la chute de la lunette de contrôle rotative populaire et réussie mais nous apportant en retour toutes les améliorations promises*, dont certaines très importantes d’une version « Pro » avec des matériaux premium qui présente du titane dans son boîtier et sa glace saphir, à un thermomètre infrarouge qui ajoute pour la première fois le capteur de santé qui manquait à tous ce type de wearables.

En fait, l’ADN est désormais le même, éliminant cette bifurcation sportive et classique d’antan avec deux concepts très similaires de la Galaxy Watch5, mais qui présentent des différences fondamentales que nous allons maintenant décomposer pour vous afin que vous puissiez mieux décider, en cas de doute et d’intérêt pour ces modèles, quelle montre Samsung est celle qui correspond le mieux à vos besoins.

Nous rejoindrez-vous pour découvrir tous ses secrets ? Allons-y!

Samsung Galaxy Watch5 et Watch5 Pro : deux nouvelles montres avec WearOS qui mettent l’accent sur la santé

1. Taille et écran

La taille et l’écran des différents modèles de la Galaxy Watch5 sont sûrement sa différence la plus évidente et évidente, et c’est que la Galaxy Watch5 est disponible dans des tailles de 40 millimètres et 44 millimètres, avec des écrans de 1,2 et 1,4 pouces respectivement et des résolutions de 393×393 pixels et 450×450 pixels dans chaque cas. Évidemment, la conception, le poids et les batteries varient également, mais nous en reparlerons plus tard.

De son côté, le modèle Galaxy Watch5 Pro n’est proposé qu’en version 45 millimètres avec un écran de 1,4 pouces et une résolution de 450×450 pixels, dans tous les cas SuperAMOLED Full Color Always On Display.

Nous vous laissons ici les tailles et poids de tous les modèles de Samsung Watch5 :

Caractéristique Galaxy Watch5 (40 mm) Galaxy Watch5 (44 mm) Galaxy Watch5 Pro (45 mm) Dimensions 39,3 x 40,4 x 9,8 (mm) 43,3 x 44,4 x 9,8 (mm) 45,4 x 45,4 x 10,5 (mm) Poids 28,7 (g) 33,5 (g) 46,5 (g) Filtrer 1,2 pouces 1,4 pouces 1,4 pouces Résolution 396 x 396 (px) 450×450 (px) 450×450 (px)

2. Conception, matériaux et qualité de construction

Nous savons déjà que la première chose qui est tombée de ces Galaxy Watch5 est la lunette de commande rotative physique, puisqu’il n’existe plus de modèle classique. Au lieu de cela, Samsung a voulu que ses montres de dernière génération aient les meilleures finitions de l’industrie, et pour cela, il a opté pour des matériaux de la plus haute qualité dans toutes les versions, avec certaines différences entre elles.

Ainsi, tous les modèles ont un verre saphir au lieu du Gorilla Glass DX des générations précédentes, avec un boîtier en titane dans le cas du ‘Pro’ qui restera dans le résistant Armor Aluminium pour les modèles Watch5 moins chers.

L’amélioration de la résistance du verre pour tous les Galaxy Watch5 est de 60 % aux rayures, avec désormais une certification de résistance de niveau militaire de type MIL-STD-810H, en plus de la résistance aux liquides avec IP68 et la capacité de résister à l’immersion jusqu’à 5 ATM de pression. .

Nous ne parlons pas des bracelets car ils sont totalement interchangeables et compatibles standard, tant qu’ils mesurent 20 millimètres de large. Dans la boutique officielle, ils sont disponibles dans de nombreuses options différentes et avec différents matériaux.

Samsung Galaxy Watch5 et Watch5 Pro, galerie de photos

3. Matériel identique sauf batterie

En parlant de la plateforme électronique de la Galaxy Watch5, il faut savoir que la base est la même pour tout le monde, à commencer par un chipset Samsung Exynos W920 de 5 nanomètres, avec 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage pour les fichiers et la musique.

Dans cette section, la vérité est que seule la batterie est modifiée, qui dans le modèle de 40 millimètres reste à 284 mAh, passant à 410 mAh sur la Galaxy Watch5 de 44 millimètres. Aucun ne se démarque, mais tous améliorent l’autonomie par rapport au passé.

Celui qui se vante est le Watch5 Pro, qui intègre la plus grande unité de stockage d’énergie de tout le marché des montres intelligentes, avec une capacité allant jusqu’à 590 mAh, rien de moins.

Évidemment, il existe également des différences entre les unités avec une connectivité 4G LTE et Wi-Fi/Bluetooth uniquement, mais c’est quelque chose de commun et pas remarquable.

4. Dans le logiciel, il n’y a que des similitudes : One UI Watch 4.5

Un autre aspect clé du firmware basé sur Wear OS 3.5 que Samsung a conçu pour ses nouvelles montres, bien qu’en réalité nous ne retrouverons pas grand-chose du système d’exploitation des smartwatches Google dans ces Galaxy Watch, qui ont l’interface One UI Watch 4.5 de Samsung rappelant tout à fait un peu comme Tizen pour les wearables.

La base d’applications est tout ce que nous connaissons déjà du Play Store, avec un accès complet aux services Google et en attendant que l’assistant soit disponible en français international. Pour l’instant, il ne peut être utilisé que si nous configurons l’français des États-Unis.

Samsung Galaxy Watch5 et Watch5 Pro, analyse vidéo

5. La Galaxy Watch5 Pro a des fonctions exclusives dans le domaine de la santé et du sport

La dernière des principales différences réside dans les nouveautés qui ne sont incluses que dans le modèle Pro liées à la surveillance de la santé et de l’activité physique, car malgré le fait que toutes les Watch5 disposent d’un nouveau capteur de température infrarouge et d’améliorations dans toutes les quantifications physiques, les plus chères l’appareil a quelques options supplémentaires que certains apprécieront.

La Galaxy Watch5 dans ses deux tailles peut désormais mesurer notre température et mesurer notre sommeil avec plus de précision, avec détection des ronflements, scores et missions quotidiennes, ainsi qu’un meilleur suivi du rythme cardiaque, de la pression artérielle, de l’oxygène sanguin, la possibilité de faire des électrocardiogrammes et automatiquement quantifier un grand nombre d’exercices et de sports différents.

Comme pour la Galaxy Watch5 Pro, trois fonctions exclusives sont ajoutées à Samsung Health, dont le nouveau Route Workout avec la possibilité d’exporter et d’importer des fichiers GPX avec des itinéraires extérieurs, des indications détaillées pour les activités de randonnée et de vélo, ainsi que le intéressant Track Back qui nous ramènera à la maison de n’importe où en inversant l’itinéraire jusqu’au point de départ.

