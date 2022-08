Les employés de MacBook Pro reçoivent des primes importantes après une émeute en mai

Après que des centaines d’employés de MacBook Pro dans une usine de Quanta ont franchi des barrières pour protester contre les conditions de verrouillage difficiles du COVID-19, la société a indiqué qu’elle payait désormais des incitations importantes pour tenter de conserver suffisamment de personnel.

Au total, les perturbations ont vu les bénéfices de l’assembleur de MacBook divisés par deux au deuxième trimestre, et la société a déclaré qu’il lui avait fallu plus de deux mois pour revenir à la pleine production…

Quanta Computer a fait ces révélations après que la société ait qualifié ses résultats financiers du deuxième trimestre de « décevants ».

Arrière plan

La plupart des pays du monde ont, à un degré plus ou moins grand, conclu que nous devons trouver des moyens de vivre avec le COVID-19, de la même manière que nous le faisons avec la grippe.

Cependant, la Chine emprunte une voie différente, visant à utiliser une variété de mesures pour éradiquer le virus du pays – y compris des mesures de verrouillage strictes lorsque des épidémies se produisent. Cela a entraîné des fermetures massives à Shanghai et ailleurs en avril.

Quanta est le plus grand fabricant sous contrat d’ordinateurs portables au monde et le plus grand assembleur de MacBook d’Apple. L’entreprise a été contrainte d’arrêter complètement la production de son usine de Shanghai.

L’entreprise a ensuite obtenu l’autorisation d’utiliser des processus de production en « boucle fermée », où les travailleurs vivent dans des dortoirs sur place, aucun d’entre eux n’étant autorisé à entrer ou à sortir de l’installation pendant un mois ou plus à la fois. De plus, Quanta n’a pas autorisé les travailleurs à retourner dans leurs dortoirs sur place pendant les pauses.

Ces conditions brutales ont vu des centaines de travailleurs de MacBook Pro prendre d’assaut les barrières en mai. Il a été rapporté que même avec une production en boucle fermée, il y avait encore des cas de COVID-19 à l’usine, et les travailleurs craignaient des restrictions encore plus importantes en conséquence.

Les employés de MacBook Pro reçoivent des incitations importantes

Bloomberg rapporte que les finances de Quanta ont subi un coup dur à la suite de la fermeture et d’un redémarrage lent.

L’assembleur de MacBook Quanta Computer Inc. a déclaré que son campus de Shanghai s’était remis des perturbations liées à Covid plus lentement que prévu, réduisant de moitié ses bénéfices. Le bénéfice net du deuxième trimestre s’est établi à 3,96 milliards de dollars NT (132 millions de dollars), en baisse de 50 % et en dessous de l’estimation moyenne de 4,3 milliards de dollars NT. […] La porte-parole Carol Hsu a déclaré que la société avait obtenu l’approbation de reprendre ses opérations dans un système en boucle fermée. [in April], mais le redémarrage a été cahoteux en raison de perturbations logistiques et d’une pénurie de main-d’œuvre. L’unité de Shanghai n’a repris sa pleine production que fin juin, a-t-elle déclaré.

Quanta a déclaré qu’une autre raison de la baisse de rentabilité était l’augmentation des dépenses pour faire face au problème. Il s’agit notamment de recruter de nouveaux employés et de verser des incitations aux employés existants pour qu’ils acceptent les conditions.

Bien que la société n’ait pas précisé le montant des primes versées aux travailleurs de MacBook, le fait qu’elle l’ait nommé comme un facteur de sa mauvaise performance financière – et met en garde contre un impact continu sur le trimestre en cours – suggère que les sommes impliquées sont substantiel.

Apple a toujours du mal à répondre à la demande du nouveau MacBook Air M2, avec des retards de deux à trois semaines pour les modèles standard lors de la commande en ligne et un mois d’attente pour le retrait en magasin. Une vérification rapide des magasins de New York, par exemple, a montré que le premier ramassage en magasin était le mardi 13 septembre.

