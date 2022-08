Nouveau Redmi K50 Ultra: puissance extrême, charge ultra-rapide et plus dans la nouvelle bête abordable de Xiaomi

Le Redmi K50 Ultra dispose d’un écran OLED de 6,67 pouces à 120 hertz, d’un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, d’un appareil photo principal de 108 MP et d’une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 120 W.

Lors de l’événement organisé hier par Xiaomi dans son pays natal, en plus de présenter son deuxième smartphone pliable, le Xiaomi MIX Fold 2, et son premier robot humanoïde, le Xiaomi CyberOne, le géant chinois a également annoncé son nouveau terminal haut de gamme abordable, le Xiaomi Redmi K50 Ultra.

Le nom de famille Ultra va comme un gant à ce nouveau modèle de la série Redmi K50, car il a une puissance extrême, une grande batterie avec une charge ultra-rapide et un prix plus que compétitif.

Xiaomi Redmi K50 Ultra : toutes les infos

Xiaomi Redmi K50 Ultra spécifications Dimensions 163,1 × 75,9 × 8,6 mm

202 grammes Filtrer OLED de 6,67 pouces

1 220 × 2 712 pixels

1.5K

20:9

Taux de rafraîchissement de 120 hertz

Jusqu’à 500 nits de luminosité

HDR10+

DolbyVision Processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 8/12 Go LPDDR5x Système opératif MIUI 13 basé sur Android 12 Stockage 128/256/512 UFS 3.1 appareils photo Arrière : principal 108 MP f/1.6 OIS

Ultra grand angle 8 MP, angle de vision de 120º

Macro 2MP

Avant : 20MP Tambours 5 000 mAh

Charge rapide 120W Les autres 5G SA/NSA, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, Dual GPS (L1 + L5), NFC, USB Type-C, double haut-parleur stéréo, lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Le Xiaomi Redmi K50 Ultra a un design très similaire au reste des appareils de la famille Xiaomi 12 et avec le matériel le plus avancé à ce jour dans un terminal de la série Redmi K50, dont nous connaissions déjà deux autres modèles : le Redmi K50 et le Redmi K50 Pro.

Ainsi, ce nouveau terminal Xiaomi haut de gamme abordable est équipé d’un grand écran OLED de 6,67 pouces qui a une résolution 1,5K de 1 220 x 2 712 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz, avec une luminosité maximale de 500 nits et qui est compatible avec les normes HDR10+ et Dolby Vision.

Le moteur choisi pour déplacer ce smartphone n’est autre que le processeur le plus avancé de Qualcomm à ce jour, un Snapdragon 8+ Gen 1 qui est accompagné de deux versions de mémoire RAM LPDDR5x de 8 et 12 Go et de trois variantes de stockage interne UFS 3.1 de type 128, 256 et 512 Go.

Dans la section photographique, le Redmi K50 Ultra s’engage sur un triple module de caméra arrière composé d’un capteur principal de 108 mégapixels, le Samsung ISOCELL S5KHM6, avec une ouverture focale f/1.6 et OIS (Optical Image Stabilization), un ultra capteur Grand angle de 8 mégapixels avec un angle de vision de 120º et un capteur macro de 2 mégapixels et par une caméra frontale équipée du capteur Sony IMX596 de 20 mégapixels.

Un autre des points forts du Redmi K50 Ultra est son autonomie, puisqu’il dispose d’une grosse batterie de 5000 mAh avec une charge ultrarapide de 120W.

Le nouveau terminal premium abordable de la firme chinoise ne manque pas non plus de connectivité, puisqu’il dispose de 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Dual GPS, NFC, USB Type-C, double haut-parleur stéréo et lecteur d’empreintes digitales sous le filtrer.

Au niveau logiciel, le nouveau Redmi K50 Ultra arrive avec Android 12 fonctionnant sous la dernière version de la couche de personnalisation de la firme chinoise, MIUI 13.

Xiaomi Redmi K50 Ultra : disponibilité et tarifs

Le Redmi K50 Ultra est désormais disponible à l’achat en Chine et les prix du marché de chacune des quatre variantes de mémoire disponibles sont les suivants :

Redmi K50 Ultra 8/128 Go : 2 999 yuans, environ 431 euros à changer

Redmi K50 Ultra 8/256 Go : 3 099 yuans, environ 446 euros à changer

Redmi K50 Ultra 12/256 Go : 3 399 yuans, environ 489 euros à changer

Redmi K50 Ultra 12/512 Go : 3 699 yuans, environ 532 euros à changer

Ces 9 téléphones Xiaomi sont déjà mis à jour vers Android 13

On ne sait toujours pas si ce nouveau mobile haut de gamme abordable arrivera en Europe, mais si c’est le cas, il le fera sûrement avec une nomenclature différente et avec un prix un peu plus élevé.