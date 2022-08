Nokia 3.4 et Nokia 5.4 reçoivent la mise à jour Android 12

Enfin une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Nokia. Nokia 3.4 et Nokia 5.4 obtiennent maintenant Android 12 stable après une longue attente. Nous n’avons vu aucune mise à jour majeure de Nokia au cours des deux à trois derniers mois. Si vous êtes un utilisateur de Nokia 3.4 ou 5.4, vous pouvez enfin découvrir les nouvelles fonctionnalités d’Android 12. Découvrons-en plus sur la mise à jour stable d’Android 12 pour Nokia 5.4 et Nokia 3.4.

L’année dernière, Nokia a fait un excellent travail avec la mise à jour Android 11, mais ne peut pas en dire autant pour Android 12. Il n’y a pas de plans spécifiques pour savoir quoi et quand attendre la mise à jour Android 12 pour les téléphones Nokia éligibles.

Nokia 3.4 est sorti en 2020 avec le système d’exploitation Android 10. L’année dernière, le téléphone a reçu la mise à jour Android 11. Le Nokia 5.4 suit la même hiérarchie. Et donc Android 12 est la deuxième mise à jour majeure pour les deux téléphones.

Android 12 pour Nokia 3.4 (mise à jour stable)

La mise à jour stable d’Android 12 pour le Nokia 3.4 est livrée avec le numéro de build V3.280. Comme il s’agit d’une mise à jour majeure, elle pèse environ 1,72 Go. La mise à jour apporte le correctif de sécurité Android de juin 2022 ainsi que plusieurs nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez consulter le journal des modifications complet ci-dessous.

Journal des modifications de la mise à jour Android 12

Quoi de neuf

Tableau de bord de confidentialité : une vue claire et complète du moment où les applications accèdent à votre emplacement, à votre caméra ou à votre micro au cours des dernières 24 heures.

Améliorations de l’accessibilité : conçu pour être encore plus accessible avec de nouvelles fonctionnalités de visibilité ; Agrandissement de la zone, Extra dim, Texte en gras et Niveaux de gris.

Widgets de conversation : un tout nouveau widget de conversation place les conversations avec les personnes qui vous sont chères au premier plan sur votre écran d’accueil.

Correctif de sécurité Google 2022-06.

Android 12 pour Nokia 5.4 (mise à jour stable)

En parlant d’Android 12 pour Nokia 5.4, cette mise à jour est livrée avec un numéro de build V3.250. La mise à jour pèse environ 1,83 Go. Il apporte également le correctif de sécurité Android de juin 2022. En ce qui concerne les fonctionnalités, le Nokia 5.4 Android 12 inclut les mêmes modifications que la mise à jour Android 12 pour le Nokia 3.4. Ainsi, le journal des modifications ci-dessus s’applique également à Nokia 5.4.

La mise à jour stable d’Android 12 est disponible dans différentes régions. Nous ne savons pas quelles sont toutes les régions, mais il est probable que les régions Asie-Pacifique recevront la mise à jour en premier. Il s’agit d’un déploiement par lots, ce qui indique que la mise à jour OTA atteindra tous les utilisateurs en groupes. Ainsi, certains d’entre vous peuvent obtenir la mise à jour plus tôt que d’autres peuvent obtenir la mise à jour plus tard.

Si vous possédez Nokia 3.4 ou Nokia 5.4, vous pouvez rechercher manuellement la mise à jour dans Paramètres > Mise à jour du système. Et si la mise à jour est disponible, appuyez sur Télécharger et installer.

Avant la mise à jour, assurez-vous que votre téléphone est chargé à au moins 50 % et effectuez également une sauvegarde des données importantes. Avez-vous reçu la nouvelle mise à jour ? Dites-nous dans la section des commentaires.

