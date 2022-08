Xiaomi Buds 4 Pro : c’est le meilleur casque entièrement sans fil de Xiaomi à ce jour

Les Buds 4 Pro de Xiaomi arrivent prêts à rivaliser avec le haut de gamme des autres fabricants

En plus de présenter au monde le Mi MIX Fold, le smartphone pliable le plus fin du marché ; et pour montrer au monde un robot humanoïde à 86 000 euros, Xiaomi a profité du discours annuel de son PDG, Lei Jun, pour officialiser l’une des nouveautés les plus attendues par les fans de l’entreprise : une nouvelle paire d’écouteurs haut de gamme totalement sans fil .

Ce sont les nouveaux Xiaomi Buds 4 Pro, le grand renouvellement de la famille d’écouteurs « Pro » de la firme de Pékin, qui vient avec l’idée de devenir la référence de l’audio sans fil, en concurrence directe avec des modèles tels que le nouveau Galaxy Buds2 Pro, les Pixel Buds Pro ou les Huawei FreeBuds Pro 2.

Xiaomi Buds 4 Pro, toutes les infos

Les nouveaux écouteurs Xiaomi attirent l’attention, tout d’abord, pour leur design. Ils ont une taille plus petite que la génération précédente, et Xiaomi a renouvelé à la fois l’esthétique du boîtier de charge et celle des écouteurs eux-mêmes, donnant au boîtier une finition bicolore : mate et brillante qui se combine parfaitement avec les deux couleurs dans lesquelles Xiaomi propose les écouteurs : or et noir.

Certifiés IP54 contre l’eau et la poussière, les écouteurs ont une finition brillante et sont livrés avec des embouts en silicone interchangeables pour améliorer l’ajustement si nécessaire. Les deux, en plus, ont des panneaux tactiles intégrés dans la « tige » qui vous permettent de contrôler la lecture, ou d’activer et de désactiver le système d’annulation du bruit.

Et oui, les Xiaomi Buds 4 Pro disposent d’un système de suppression active du bruit amélioré par rapport aux autres modèles de l’entreprise, capable de supprimer les sons d’une intensité allant jusqu’à 48 dB qui résonnent autour de nous. Le même système vous permet également d’activer un mode « transparence » avec lequel vous pouvez entendre ce qui se passe près de chez vous.

Son système audio est soutenu par un pilote dynamique de 11 millimètres, et Xiaomi a ajouté la prise en charge de l’audio spatial (compatible uniquement avec certains smartphones Xiaomi).

Prix ​​et où acheter les Xiaomi Buds 4 Pro

Pour l’instant, les Buds 4 Pro ne seront disponibles qu’en Chine au prix officiel de 1 099 yuans, soit environ 148 euros à changer.

Pour le moment, la marque n’a pas confirmé s’ils seront disponibles dans le reste des régions du monde. Mais, compte tenu du fait que la marque a déjà lancé des modèles haut de gamme tels que les Xiaomi Buds 3T Pro dans notre pays, il ne faut pas exclure qu’ils pourraient bientôt atterrir sur d’autres marchés.

