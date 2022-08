Dropbox publiera une nouvelle application bêta avec prise en charge complète de macOS Monterey plus tard cette année

Plus tôt cette année, Dropbox a averti ses utilisateurs Mac des problèmes de compatibilité avec macOS Monterey 12.3 et versions ultérieures en raison de certaines modifications internes du système. Alors que les utilisateurs attendent toujours une mise à jour, Dropbox a confirmé aujourd’hui qu’une nouvelle application bêta avec prise en charge complète de macOS Monterey sera disponible plus tard cette année.

L’application Dropbox ne fonctionne pas comme prévu pour les utilisateurs de Mac

Un représentant de Dropbox a écrit un commentaire sur le forum officiel de l’entreprise (via MacRumeurs) pour confirmer que l’équipe Dropbox travaille toujours sur une mise à jour pour ses utilisateurs Mac avec une prise en charge complète des dernières versions de macOS.

Selon le représentant, une nouvelle version bêta publique de l’application Dropbox pour macOS sera disponible « au début du quatrième trimestre », ce qui suggère que la mise à jour arrivera entre octobre et décembre 2022 pour tout le monde. La société demande aux utilisateurs rencontrant des problèmes d’accéder à Dropbox via un navigateur Web, un appareil iOS ou un PC Windows dans l’intervalle.

Il convient de noter qu’il est toujours possible d’utiliser Dropbox sur les Mac exécutant macOS Monterey, mais l’application ne fonctionnera pas comme prévu. Par exemple, il n’est plus possible d’ouvrir des fichiers uniquement en ligne (espaces réservés) stockés dans le cloud. En effet, macOS 12.3 ne prend plus en charge une ancienne extension utilisée par les services cloud, qui a également affecté Microsoft OneDrive.

Voici ce que dit l’entreprise :

Une version bêta publique pour une prise en charge complète de macOS sera disponible au début du quatrième trimestre. Pour l’instant, vous pouvez toujours double-cliquer pour ouvrir des fichiers dans le Finder. Tout le reste fonctionne comme d’habitude. Votre expérience sur les appareils PC, dropbox.com et à partir des dernières applications iOS et Android reste inchangée.

Bien entendu, les utilisateurs souhaitant être les premiers à recevoir la nouvelle version bêta une fois qu’elle sera disponible doivent activer l’option permettant de recevoir les « premières versions » dans les paramètres de l’application Dropbox. Auparavant, la société avait promis de publier cette nouvelle application bêta compatible avec macOS Monterey en mars, mais il est clair que Dropbox avait besoin de plus de temps pour y travailler.

En mars, Dropbox a publié une mise à jour de son application macOS pour ajouter la prise en charge des Mac Apple Silicon. Cependant, cette mise à jour est toujours affectée par les problèmes de compatibilité avec macOS 12.3 et versions ultérieures. Vous pouvez télécharger la dernière version de l’application Dropbox à partir de son site officiel.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :

https://www.youtube.com/watch?v=-3HDAnDUmk