Le plus célèbre gestionnaire de mots de passe pour Android est mis à jour : toute l’actualité de 1Password 8

1Password 8 fait partie des meilleurs gestionnaires de mots de passe sur Android, et maintenant c’est encore mieux avec une mise à jour complète qui nécessitera une réinstallation manuelle… On vous dit tout !

Sans aucun doute, pour bien sécuriser vos services en ligne, de simples mots de passe ne sont pas utiles, ni de petites notes sur papier, car vu l’énorme volume de comptes que nous traitons, il n’est pas très sûr non plus de dire que nous les avons tous configurés avec le mêmes mots de passe et sans vérification en deux étapes.

Ainsi, la meilleure chose que vous puissiez faire est de choisir un gestionnaire de mots de passe pour votre mobile Android, et parmi les meilleures se trouve l’option 1Password 8, qui vient d’être complètement mise à jour avec une refonte totale de son interface et de nouvelles fonctions, tellement nombreuses que la mise à jour Ce ne sera pas transparent car AgileBits, la société de développement, a publié une nouvelle application dans le Play Store que vous devrez télécharger manuellement.

Comme nous l’ont dit nos confrères de 9to5Google, il s’agit de la plus grosse mise à jour que 1Password ait subie depuis son arrivée sur les plateformes mobiles, avec une expérience totalement nouvelle grâce à une interface entièrement repensée, plus intuitive et plus propre, ce qui rend l’utilisation de l’application courbe d’apprentissage abrupte pour commencer à enregistrer et à utiliser nos mots de passe cryptés.

Ici, nous vous laissons maintenant, au cas où vous êtes déjà fans de 1Password 8 et ne souhaitez pas continuer à lire, un lien vers le téléchargement direct de la nouvelle version du gestionnaire de mots de passe :

Téléchargement gratuit de 1Password 8 depuis AgileBits | Google Play Store

Heureusement, et pour changer avec certains développeurs, cette nouvelle version de 1Password 8 a été lancée simultanément sur iOS et Android, avec quatre onglets très bien différenciés qui vont nous permettre d’utiliser toutes les fonctions du gestionnaire de mots de passe depuis un écran d’accueil simple, avec un design soigné et personnalisable avec tout ce dont vous avez besoin en un clic.

L’expérience commence avec votre nouvel écran d’accueil, et nous le pensons lorsque nous disons « votre écran d’accueil ». Lorsque vous ouvrez 1Password, vous pouvez masquer, afficher et réorganiser tout ce que vous y voyez, et vous pouvez même épingler des champs spécifiques sur vos messages pour un accès instantané à partir de cet écran.

Une autre des nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes est sa grande intégration avec Gboard et les fonctions de saisie semi-automatique, qui ont été améliorées à la fois sur Android et iOS afin que les comptes apparaissent automatiquement dans la ligne de saisie semi-automatique du clavier Google au lieu de l’ancien » Autocomplete » générique avec 1Mot de passe ».

Cela facilitera grandement l’utilisation du gestionnaire de mots de passe, car lors de la connexion, nous pourrons saisir rapidement notre mot de passe en appuyant simplement sur un bouton du clavier, sans avoir à ouvrir d’autres applications et évidemment sans avoir à l’écrire dans le champ de texte .

De plus, 1Password intègre désormais une expérience remaniée pour sa fonctionnalité « Watchtower », qui nous donnera désormais une meilleure vision de notre sécurité en ligne avec des avertissements et des notifications pour les mots de passe qui ont été compromis, ceux que nous avons beaucoup réutilisés, et la force de notre chambre forte, la sécurité dans son ensemble.

Ces alertes exploitables sont désormais complétées par un score de sécurité qui donne aux utilisateurs une vue d’ensemble de leur sécurité globale. « Watchtower » évalue en permanence les principaux points de données de sécurité (localement et sans quitter l’appareil) pour calculer le score et l’affiche afin que les utilisateurs puissent prendre des mesures pour améliorer leur sécurité. Cela inclut des choses comme des mots de passe faibles, une authentification à deux facteurs cassée, des mots de passe qui ont été compromis, etc.

Une autre nouvelle option est le nouvel onglet Collections, qui facilite l’organisation des mots de passe entre différents coffres-forts pour garder nos mots de passe séparés et non compromis, par exemple, notre vie personnelle et notre travail. De plus, un nouveau bouton flottant Nouvel élément plus intégré et convivial a également été inclus dans l’interface.

Comme nous le disions, si vous voulez avoir toutes ces améliorations, vous ne pouvez pas attendre qu’elles arrivent automatiquement avec une mise à jour, car AgileBits a publié une nouvelle application complète dans le Play Store qui nécessite une installation manuelle en suivant le lien que nous vous laisse ci-dessous.

Bien sûr, bien que la mise à jour soit manuelle, comme les utilisateurs actuels de ce grand gestionnaire de mots de passe s’y attendent déjà, les coffres-forts de mots de passe cryptés que nous avons configurés dans l’ancienne version passeront automatiquement à la nouvelle application, ne nécessitant que la saisie du mot de passe principal et reconfigurons l’authentification biométrique.

