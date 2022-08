Les ventes de mobiles pliants vont continuer de croître à un bon rythme

A la semaine des smartphones Android pliables, les analystes de Counterpoint Research ont voulu anticiper de très belles perspectives pour ce segment du marché mobile.

Il semble que Samsung ait alimenté le feu et que tout le monde veuille ajouter du carburant, et c’est que ce qui semblait être une semaine calme en août est devenu non seulement le cadre de la présentation d’un Unpacked 2022 avec le Galaxy Z de quatrième génération comme protagonistes, mais aussi enfin sur la rampe de sortie parfaite pour deux autres des pliables les plus attendus de l’année : le Motorola RAZR 2022 et le Xiaomi MIX Fold 2.

Quoi qu’il en soit, ce seront les Galaxy Z Fold4 et, surtout, les Galaxy Z Flip4, qui donneront le ton du marché, alors avec tous les poissons vendus, nos amis de Counterpoint Research ont voulu nous proposer leur expert vision et perspectives d’un segment de marché porteur de croissance et de chiffres très positifs pour les prochains trimestres.

En fait, c’est que les améliorations sont évidentes à la fois dans le matériel et dans la conception et la durabilité, et évidemment une nette tendance à contenir les coûts et les prix finaux peut également être observée, puisque Samsung a réussi à les maintenir dans un scénario d’inflation massive et à la fois Motorola et Xiaomi les ont abaissés par rapport à leurs précédentes itérations.

Personne ne doute que très bientôt, à mesure que le marché arrivera à maturité, nous finirons sûrement par voir des pliables de taille moyenne à des prix abordables -nous avons nous-mêmes spéculé hier sur cette possibilité avec la famille Galaxy A comme destinataire-, et les analystes de Counterpoint sont d’accord Je suis d’accord que puisque les pliables sont la catégorie de smartphones dont les ventes progressent le plus ces dernières années, il ne serait pas fou de s’attendre à une plus grande démocratisation dès 2023.

Pourquoi c’est pas fou qu’on voit un Samsung Galaxy A pliable et pas cher

Les perspectives sont on ne peut plus prometteuses, car si 9 millions d’unités mobiles pliantes ont été vendues en 2021, en 2022 la prévision est de doubler ce montant pour dépasser les 16 millions d’unités livrées, atteignant jusqu’à 26 millions de mobiles pliants vendus d’ici la fin de l’année. . de 2023.

La croissance réelle serait alors de 73 % entre 2021 et l’actuelle 2022, avec encore 62,5 % positifs si l’on regarde l’année 2023… Les chiffres ne mentent pas, et l’avenir est pliable !

Ils disent de Counterpoint Research que le grand bénéficiaire de tout est Samsung, qui est finalement le constructeur qui a le plus misé sur les pliables depuis la naissance de cette catégorie, et qui a aussi promis de redoubler d’efforts pour se différencier davantage d’un Apple qui ne l’est pas. est même entré dans cette bataille.

Pas en vain, le géant sud-coréen a monopolisé 62% du marché du pliage en juin 2022, avec Huawei et OPPO en discrètes positions 2 et 3, loin des parts de Samsung.

Les analystes disent qu’avec le Galaxy Z Flip4 et le Galaxy Z Fold4 dans les magasins, cette part de Samsung augmentera encore plus jusqu’à atteindre une part de 80 %, et que les options de Xiaomi et Motorola semblent très compétitives :

Samsung a dominé le marché depuis le début et nous pensons que sa domination se poursuivra pendant un certain temps. Huawei, Oppo, Xiaomi et vivo introduisent tous de nouveaux appareils pliables, mais ils sont principalement limités au marché chinois. Motorola sera sûrement le seul véritable concurrent sur des marchés comme les États-Unis pour le moment. Nous nous attendons à ce que le nouveau combo Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 poursuive l’élan de Samsung dans l’industrie avec près de 9 millions d’unités expédiées cette année, aidant la part de la société de pliables H2 2022 à croître jusqu’à 80%. Jene Park, analyste principale chez Counterpoint Research.

Le gros problème a été mentionné par l’analyste Jene Park, et c’est que la plupart des rivaux de Samsung sur le marché du pliage se limitent au marché chinois, sans aucun doute avec l’OPPO Find N comme une grande incitation compte tenu de son excellence dans la construction en limitant le pli du panneau souple, mais sans possibilité d’y accéder ni sur nos marchés ni dans les grandes séries.

Ce qui semble se confirmer, c’est que les mobiles pliants ne cessent de croître, et qu’ils deviennent de plus en plus attractifs tant en prix qu’en durabilité de leurs composants, donc je ne doute pas qu’ils continueront à augmenter leurs parts de marché pour continuer à convaincre plus et bien plus, plus d’utilisateurs à chaque fois.

La tendance est aussi que le format gagnant est les mobiles de type clapet, peut-être à cause de leurs prix ou aussi parce qu’ils nous offrent l’expérience que nous connaissons déjà d’un haut de gamme actuel mais dans leur cas avec la possibilité de le plier et de le transporter plus confortablement.

Et vous, avez-vous essayé des pliages ? Vous les attendez ou vous n’avez toujours pas confiance ?

