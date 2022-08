Motorola S30 Pro et X30 Pro : jusqu’à 200 mégapixels et une puissance extrême dans les nouvelles bêtes de Motorola

Les deux nouveaux téléphones phares de Motorola ont été présentés en Chine, et il n’est pas clair s’ils atteindront le reste des pays.

En plus du nouveau Motorola RAZR 2022, la société chinoise appartenant à Lenovo a présenté au monde deux autres smartphones avec lesquels la marque aspire à devenir un acteur majeur du segment haut de gamme.

Ce sont les nouveaux Motorola X30 Pro et Motorola S30 Pro, deux smartphones qui se distinguent par leurs spécifications haut de gamme et, dans le cas du X30 Pro, pour être le premier mobile du marché à être équipé d’un appareil photo de résolution 200 mégapixels. .

Motorola S30 Pro et X30 Pro, toutes les infos

Comparatif Motorola X30 Pro et S30 Pro spécifications Motorola X30 Pro Motorola S30 Pro Dimensions 161,7 x 73,5 x 8,39

198,5 grammes 158,48 x 71,99 x 7,45 mm

167/172 grammes Filtrer 6,67 pouces Full HD + IPS, taux de rafraîchissement de 144 hertz Écran Full HD+ P-OLED de 6,55 pouces, taux de rafraîchissement de 144 hertz Processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Qualcomm Snapdragon 888+ RAM 8/12 Go LPDDR5 8/12 Go LPDDR5 Système opératif androïde 12 androïde 12 Stockage 128/256/512 Go 128/256/512 Go appareils photo Appareil photo principal 200 MP f1.95

Appareil photo secondaire ultra grand angle 50 MP f2.2

Téléobjectif 12 MP f1.6

Caméra frontale 60 MP f/2.2 Appareil photo principal avec stabilisation d’image optique 50 MP OIS

Objectif ultra grand angle/macro 13 MP

Objectif de profondeur de champ de 2 MP

Caméra frontale 32 MP/td> Tambours 4610 mAh avec charge rapide 125 W et charge sans fil 50 W 4400mAh avec une charge rapide de 68W Les autres lecteur d’empreintes digitales

USB Type-C

NFC

revêtement imperméable lecteur d’empreintes digitales

USB Type-C

NFC

revêtement imperméable

Les deux nouveaux appareils de Motorola présentent un design similaire, avec un grand écran incurvé qui occupe la majeure partie de la façade, avec 6,67 pouces dans le Motorola X30 Pro et 6,55 pouces dans le S30 Pro. Dans les deux cas, il s’agit de dalles Full HD+ avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 hertz, mais seul le Motorola S30 utilise un panneau P-OLED. Le X30 Pro embarque un écran de type IPS LCD.

Les deux disposent d’un dos en verre mat, tandis que le Motorola S30 Pro est disponible dans un modèle bleu effet cuir à l’arrière.

Précisément à l’arrière, nous trouvons l’une des caractéristiques distinctives des deux téléphones : les caméras. Le Motorola X30 Pro est devenu le premier smartphone du marché doté d’un appareil photo d’une résolution de 200 mégapixels. Il s’agit d’un capteur Samsung ISOCELL HP1 de 1/1,22″ et capable de capturer des vidéos à une résolution de 8K et 30 FPS.

On retrouve également un appareil photo de 50 mégapixels associé à un objectif ultra grand-angle, et un troisième capteur Sony IMX663 de 12 mégapixels qui fait office de téléobjectif, avec une focale équivalente à 85 millimètres.

De plus, la caméra frontale du Motorola X30 Pro a une résolution de 60 mégapixels, presque le double de celle du Motorola S30 Pro et son capteur frontal de 32 mégapixels.

De son côté, le S30 Pro se contente d’un appareil photo principal de 50 mégapixels équipé d’un stabilisateur optique, d’un appareil photo secondaire de 13 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle capable de capturer des macros, et d’un appareil photo de profondeur de 2 mégapixels.

Les deux modèles sont livrés avec un cerveau signé Qualcomm, le Snapdragon 8+ Gen 1 dans le X30 Pro, et le Snapdragon 888+ dans le S30 Pro.Dans les deux cas, il est également possible de choisir des variantes avec 8 ou 12 Go de RAM. et 128, 256 ou 512 Go de stockage interne.

Leurs batteries ont respectivement une capacité de 4 610 et 4 400 mAh dans le Moto X30 Pro et le Moto S30 Pro, et elles sont équipées de systèmes de charge rapide de 125 et 68 W. Android 12 est le système d’exploitation qui donne vie aux deux nouveaux produits phares de Motorola.

Prix ​​du Motorola X30 Pro et du Motorola S30 Pro

Pour le moment, les nouveaux téléphones Motorola ne peuvent être achetés qu’en Chine, où ils sont déjà disponibles via la boutique en ligne de Lenovo.

Le prix de chaque appareil est différent selon la configuration de stockage et de mémoire choisie. Le Motorola X30 Pro le moins cher, 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage, coûte 3 499 yuans, soit environ 502 euros à changer.

En revanche, le Motorola S30 Pro le moins cher, 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage, coûte 1 999 yuans soit 287 euros à changer.