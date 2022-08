Cette enceinte bluetooth avec 30 heures d’autonomie et étanche est la sensation de l’été

Remise pour l’une des enceintes les plus vendues de cette époque, se faufilant dans le top 3 d’Amazon.

En été, vous voulez sortir vous promener, vous baigner à la plage ou à la piscine, et d’autres vont à la montagne. À toutes ces occasions, il est bon d’avoir de la compagnie sous forme de musique qui vous encourage à continuer à profiter de vos vacances ou d’un moment de détente. Aujourd’hui, nous vous proposons une enceinte Bluetooth qui a été parmi les trois meilleures ventes sur Amazon cet été, et qui ne coûte que 32 euros dans toutes ses couleurs.

L’enceinte sans fil d’Ortizan a été classée 2e dans le classement des appareils audio les plus vendus et les plus appréciés ces dernières semaines, et ce n’est pas une surprise. Si on y regarde de plus près, il a d’excellentes spécifications, un prix très raisonnable (aujourd’hui en promotion), un très bon son et une batterie qui dure aussi longtemps que 3 ou 4 haut-parleurs concurrents. Il n’a rien à envier au JBL Flip 6 ou au Sony Extra Bass SRSXB23

Ortizan X10P

Acheter une bonne enceinte bluetooth en solde

Avec plus de 30 heures d’autonomie, nous sommes face à l’une des enceintes avec la meilleure batterie du marché. Notamment à cause de sa petite taille, où l’on ne savait pas qu’ils pouvaient mettre une batterie d’un tel ampérage. Nous le testions lors de sa présentation, et en 2h avec lui le niveau de batterie n’est pas descendu en dessous de 95%, dingue.

Ce n’est pas une marque bien connue, mais ils ne fabriquent généralement que des haut-parleurs sans fil, ce qui en dit long sur la qualité de la construction et le soin avec lequel ils traitent leurs produits. Cet Ortizan X10P a une puissance énorme qui atteint 24 W RMS, avec un diaphragme de basse en aluminium qui garantit une haute fidélité et des basses puissantes. De plus, nous avons la possibilité de choisir entre 3 types de son : 3D, subwoofer et vocal.

Cette enceinte vous permettra de passer plusieurs nuits blanches avec un son fantastique.

Un autre des détails frappants de cette enceinte et qui la hisse à la deuxième place des meilleures ventes d’Amazon, dans un halo de lumière LED qui s’allume au rythme de la musique. Et pas un, mais deux, un à chaque extrémité qui feront de la piscine ou de la plage une lumière ambiante. Vous pouvez le désactiver si vous le souhaitez, car ils consomment plus de batterie.

L’enceinte est étanche, certifiée IPX7. Nous pouvons facilement le transporter d’un endroit à un autre, il ne pèse que 450 grammes et est livré avec une corde solide avec laquelle nous pouvons le transporter à la main ou dans un sac à dos suspendu en toute sécurité. D’un côté, nous avons tous les boutons et connexions : emplacement micro SD, port de charge USB-C, boutons d’augmentation/diminution du volume, boutons marche/arrêt, boutons d’appairage, pour activer les lumières LED, changer le mode d’égalisation ou pour répondre et raccrocher les appels. Car oui, nous avons un microphone intégré pour passer des appels sans utiliser le mobile.

Ortizan X10P

Et si nous voulons obtenir un système audio plus complet, nous pouvons en coupler deux avec sa technologie Bluetooth 5.0 et avoir un son plus large. Nous pouvons les utiliser comme haut-parleurs pour la smart TV via Bluetooth et disposer d’un système audio 2.2 (2 haut-parleurs et 2 subwoofers). Je peux penser à plusieurs idées sur la façon d’utiliser un système de sonorisation comme celui-ci à la maison ou à l’extérieur, mais votre imagination n’a sûrement pas de limites non plus.

