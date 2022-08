Nouveau Xiaomi MIX Fold 2: le pliable le plus fin du marché dispose d’appareils photo LEICA et de spécifications d’infarctus

Xiaomi vient de présenter au monde la nouvelle édition de son smartphone pliable, le MIX Fold 2

En guise de « One More Thing » lors du discours annuel de Lei Jun, PDG et co-fondateur de Xiaomi, la marque en a profité pour annoncer au monde la nouvelle génération de son smartphone pliable star, le Xiaomi MIX Fold 2.

Il s’agit du renouvellement du Xiaomi MIX Fold présenté en 2021, qui malheureusement, était exclusivement destiné au marché chinois.

Il n’est pas clair si ce nouveau modèle sera également exclusif à la Chine, ou s’il finira par atteindre le reste du monde tôt ou tard. Ce qui semble certain, c’est que Xiaomi a entrepris de construire l’un des téléphones pliables les plus avancés que nous ayons vus à ce jour.

Xiaomi MIX Fold 2, toutes les infos

Xiaomi Mix Fold 2 Caractéristique Dimensions Fermé : 11,4 mm d’épaisseur

Ouvert : 5,4 millimètres d’épaisseur

Poids : 263 grammes Filtrer Intérieur : éco-OLED de 8,02 pouces, 120 Hz, jusqu’à 1 000 nits

Extérieur AMOLED de 6,56 pouces avec rapport d’aspect 21: 9, jusqu’à 1000 nits, Gorilla Glass Victus Processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 12 Go LPDDR5 Système opératif MIUI 13 basé sur Android 12 Stockage 256/512 Go UFS 3.1 appareils photo Arrière:

50MP IMX766

Ultra grand angle 13MP (f/2.2)

Téléobjectif 2X

Avant : 20MP Tambours 4500mAh

Charge rapide 67W/td> Les autres eSIM

Double nano SIM

lecteur d’empreintes digitales connectivité GPS

GLONASS

Beidou

Galilée

Wi-Fi 6

5G

Bluetooth 5.2

NFC

USB Type-C

Le MIX Fold 2 se distingue avant tout par son design. Il a un corps en aluminium mince, avec deux grands panneaux reliés par une charnière centrale, dans le style du Samsung Galaxy Z Fold 4. L’écran intérieur de 8,02 pouces utilise un panneau Eco-OLED flexible, recouvert de différentes couches qu’ils lui donnent la résistance nécessaire.

Xiaomi assure qu’il s’agit du smartphone pliable le plus fin du marché, car lorsqu’il est ouvert, son épaisseur n’est que de 5,4 millimètres. Déplié, il passe à 11,4 millimètres.

Comment pourrait-il en être autrement, le MIX Fold 2 est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et d’un système de caméra signé par LEICA, de la même manière que nous l’avons déjà vu dans le Xiaomi 12S Ultra présenté en Chine déjà plusieurs semaines. Dans ce cas, nous trouvons un appareil photo principal Sony IMX766 avec une résolution de 50 mégapixels.

Sa batterie a une capacité de 4 500 mAh, et est soutenue par un système de charge rapide de 67 W. C’est une avancée significative par rapport au Galaxy Z Fold4, dont la batterie de 4 400 mAh ne peut être chargée qu’à une puissance maximale de 25 W. De plus, contrairement à Samsung, Xiaomi inclut le chargeur avec le téléphone.

Prix ​​​​du Xiaomi MIX 2 et quand peut-il être acheté

Pour le moment, la marque n’a pas dévoilé le prix ni la disponibilité de son nouveau mobile pliable. Il est très probable qu’il sortira d’abord en Chine, et il n’est pas clair s’il sera disponible dans le reste des régions du monde à court terme.

Article en développement. Veuillez actualiser la page pour voir les dernières nouvelles.