OPPO Watch 3 et Watch 3 Pro: design haut de gamme et jusqu’à 5 jours d’autonomie dans les nouvelles montres OPPO

OPPO renouvelle sa gamme de smartwatches avec WearOS avec les nouvelles Watch 3 et Watch 3 Pro.

Hier, Samsung a présenté dans le monde entier sa nouvelle génération de montres intelligentes avec WearOS, la Galaxy Watch5 et la Watch5 Pro, et le même jour, OPPO a fait de même en Chine en organisant un événement au cours duquel il a annoncé ses deux nouvelles montres intelligentes, l’OPPO Watch 3 et la Watch 3. Pro.

Les nouvelles montres intelligentes de la firme chinoise se distinguent par leur design haut de gamme, avec une autonomie allant jusqu’à 5 jours et pour être les premières à équiper le nouveau processeur Qualcomm pour montres intelligentes, le Snapdragon W5 Gen 1.

OPPO Watch 3 et Watch 3 Pro : toutes les informations

OPPO Watch 3 et Watch 3 Pro spécifications Montre OPPO 3 Montre OPPO 3 Pro Dimensions 43 x 37 x 11,6 mm 50,4 x 38,5 x 12,7 mm Poids 31,9 grammes (sans bracelet) 37,5 grammes (sans bracelet) Filtrer 1,75 pouces AMOLED, 373 x 430 pixels, 326 PPP 1,91 pouces AMOLED LTPO, 378 x 496 pixels, 326 PPP Processeur Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 RAM 1 Go Système opératif Couleur OS Watch 5.0. Stockage 32 Go capteurs capteur de fréquence cardiaque optique, capteur d’oxygène sanguin, capteur de pression atmosphérique, accéléromètre, gyroscope, capteur géomagnétique et capteur de lumière ambiante capteur de fréquence cardiaque optique, capteur d’oxygène sanguin, capteur de pression atmosphérique, accéléromètre, gyroscope, capteur géomagnétique, capteur de lumière ambiante et capteur ECG Tambours 400mAh 550mAh connectivité LTE, eSIM, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Glonass, Beidou, QZSS Durabilité 5 guichets automatiques

L’OPPO Watch 3 présente un design continu par rapport à la génération précédente et on retrouve ainsi une smartwatch rectangulaire en aluminium et a une légère courbure dans son verre, sous laquelle un écran AMOLED de 1,75 pouces est logé avec une résolution de 373 x 430 pixels.

Le moteur choisi pour déplacer les deux modèles est le nouveau chipset Qualcomm pour les montres intelligentes, un Snapdragon W5 Gen 1 fabriqué en 4 nanomètres qui est accompagné de l’Apollo 4 Plus, un coprocesseur qui est utilisé à la place du premier lorsque peu de puissance de calcul est nécessaire, 1 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne.

Sans aucun doute, l’une des grandes forces de cette nouvelle gamme de smartwatches OPPO est son autonomie, et plus précisément l’OPPO Watch 3 est équipée d’une batterie de 400 mAh qui promet de durer au maximum 4 jours sans avoir besoin de la recharger. De plus, cette batterie dispose d’un système de charge rapide qui nous permet de la recharger complètement en seulement 60 minutes et avec laquelle nous pouvons profiter jusqu’à 24 heures d’utilisation avec seulement 10 minutes de charge.

Comme les bonnes montres de sport, les nouvelles smartwatches OPPO disposent d’un bon nombre de capteurs pour contrôler notre état de santé et notre activité physique, parmi lesquels il faut souligner un capteur de fréquence cardiaque optique, un capteur d’oxygène sanguin, un capteur de pression d’air et un capteur géomagnétique .

Les OPPO Watch 3 et Watch 3 Pro ne manquent pas non plus de connectivité, puisqu’elles disposent de cartes LTE et eSIM, Bluetooth 5.0, NFC pour les paiements, GPS, Glonass, Beidou et QZSS et d’une résistance à l’eau jusqu’à 5 ATM.

De son côté, l’OPPO Watch 5 Pro a un design encore plus premium que le modèle de base, puisqu’on retrouve une montre rectangulaire incurvée qui possède une couronne rotative en acier inoxydable sur son côté droit pour contrôler toutes les fonctions de la même montre.

Dans cette version Pro, OPPO s’engage sur un écran AMOLED LTPO de 1,91 pouces avec une résolution de 378 x 496 pixels, devenant ainsi le premier fabricant à monter ce type de panneau dans une montre intelligente. Ce panneau innovant a un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 60 hertz, ce qui nous permet d’économiser de l’énergie lorsque nous n’interagissons pas avec l’écran ou lorsque le mode Always on Display est activé.

Au niveau de l’autonomie, l’OPPO Watch 3 Pro dispose d’une grosse batterie de 550 mAh qui promet jusqu’à 5 jours d’utilisation continue et a la même charge rapide que la Watch 5.

Les deux capteurs présents dans la Watch 5, OPPO inclut également dans cette version Pro un capteur ECG (électrocardiogramme), une fonctionnalité que nous n’avions vue jusqu’à présent dans aucune smartwatch de marque chinoise.

OPPO Watch 3 et Watch 3 Pro : disponibilité et prix

Les montres OPPO Watch 3 et Watch 3 Pro seront mises en vente en Chine le 19 août et devraient atteindre d’autres régions, dont l’France, dans un proche avenir.

L’OPPO Watch 3 sera disponible en deux couleurs : Platinum Black et Feather Gold et son prix commence à 1 499 yuans, soit environ 215 euros à changer, tandis que la Watch 3 aura également deux teintes : Platinum Black et Desert Brown et son prix commence à 1 899 yuans, soit environ 273 euros à changer.