Cet énorme téléviseur intelligent Xiaomi marque un creux historique dans plusieurs magasins

Quel morceau de télévision vous pouvez emporter avec vous pour seulement 335 euros ! L’un des modèles les plus vendus de Xiaomi a un prix révolutionnaire, non, le suivant. Sur le site du constructeur, il est vendu 449 euros, et cela bénéficie déjà d’une remise appliquée. Mais c’est que chez PcComponentes et chez Amazon nous l’avons avec un meilleur prix.

C’est un téléviseur intelligent avec Android TV, l’un de ceux qui accumule le plus de ventes, à la fois en raison de son prix à certaines périodes comme aujourd’hui, et en raison de sa taille. 55 pouces permettent d’occuper de nombreux espaces. Moi, par exemple, j’en ai acheté un comme ça pour mes beaux-parents pour l’appartement sur la plage et c’est fabuleux.

Achetez le téléviseur le plus apprécié de Xiaomi pour 335 euros

Les points les plus attractifs de ce téléviseur, et de presque tout le reste du catalogue Xiaomi TV, sont nombreux, et nous les détaillerons ci-dessous. Nous avons pu analyser ce modèle (Xiaomi Mi TV P1 55) à l’époque, et nous ne pouvons qu’être d’accord sur les chiffres qu’il accumule. C’est un téléviseur adapté à 90% des espaces et des clients auxquels il est destiné, et si vous l’achetez, vous ne serez pas du tout déçu.

Il dispose d’une dalle 10 bits de 55 pouces avec une résolution 4K native, compatible avec tous les contenus en HDR10+ et Dolby Vision. De plus, il utilise HLG pour corriger automatiquement les scènes à faible éclairage et les rendre plus vivantes. Le taux de rafraîchissement de ce téléviseur est de 60 Hz et la technologie d’éclairage est de type Edge LED. Nous avons également 2 enceintes qui totalisent 20 W RMS, de quoi tenir une pièce d’environ 20 m² maximum. Si vous souhaitez ajouter une barre de son ou opter pour quelque chose de plus professionnel comme un système home cinéma, allez-y.

Je l’utilise depuis plusieurs jours et j’en suis ravi. Pour un peu plus de 300 euros c’est le meilleur téléviseur du marché.

En ce qui concerne les connexions proposées par ce téléviseur, nous avons 3 HDMI, 2 USB, sortie son optique, entrée réseau Ethernet RJ45, port casque, WiFi 5 GHz et Bluetooth 5.0. Vous pouvez enregistrer la télévision si vous le souhaitez à partir de l’une des clés USB avec une clé USB, disposer d’une connexion Internet par câble stable, obtenir le son via HDMI pour ne manquer aucun détail ou connecter vos écouteurs sans fil ou filaires pour profiter de votre film préféré sur votre posséder.

C’est un téléviseur qui a Android TV 10 à l’intérieur. Cela indique que vous avez des milliers et des milliers d’applications à installer sur ses 16 Go de stockage, dont certaines pour diffuser du contenu comme Twitch, Prime Video, Netflix ou YouTube, même certaines pour la musique comme Amazon Music ou Spotify, et des jeux pour vous divertir dans 55 pouces comme jamais auparavant. De plus, il a intégré Chromecast, vous pouvez donc envoyer rapidement l’écran de votre mobile à la télévision.

Le poids de ce téléviseur est de 11,7 kg sans socle, donc si vous souhaitez l’accrocher au mur, vous n’aurez besoin que d’un support compatible VESA 300 x 300 mm. En revanche, sa consommation n’est pas déraisonnable pour sa taille, seulement 150 W maximum.

