Microsoft publie Windows 11 Insider 22622.575 avec des corrections de bugs

Microsoft lance la nouvelle version de Windows 11 Insider Preview sur le canal bêta. Suivant les tendances précédentes, la société a publié deux versions d’initiés – 22622.575 et 22621.575, l’une déployant de nouvelles fonctionnalités tandis que sur la seconde version, les nouvelles fonctionnalités sont désactivées par défaut. Les nouvelles fonctionnalités sont disponibles sur la version d’aperçu de l’initié 22622.575. La nouvelle mise à jour incrémentielle apporte un tas de correctifs au canal bêta. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour Windows 11 Insider Preview Build 22622.575.

Microsoft lance la nouvelle mise à jour cumulative du canal bêta avec le numéro de version 10.0.22622.575 (KB5016694). Si vous avez opté pour le canal bêta dans le programme Windows Insider, vous avez peut-être déjà reçu la nouvelle mise à jour bêta sur votre PC Windows 11. Si vous avez reçu la version 22621 et que vous souhaitez essayer les nouvelles fonctionnalités, vous pouvez demander la nouvelle mise à jour dans la section Mises à jour système de l’application Paramètres.

En passant aux modifications, la nouvelle mise à jour offre la possibilité d’ouvrir un dossier dans un nouvel onglet en cliquant dessus avec le bouton central. La mise à jour corrige le problème du mode sombre dans l’explorateur de fichiers, les problèmes d’interface utilisateur lors de l’utilisation de F11, les problèmes de chevauchement, etc. En dehors de cela, la mise à jour résout le problème de débordement de la barre des tâches, le problème de lecture du narrateur et une meilleure reconnaissance de la date et de l’heure aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Il existe d’autres correctifs, disponibles sur les versions 22622.575 et 22621.575 de Windows 11 Insider Preview.

Windows 11 Insider Preview Build 22621.575 & 22622.575 – Correctifs

Une mise à jour de l’application pour le problème provoquant le blocage de Photos au lancement pour les initiés dans le canal bêta est actuellement déployée via une mise à jour de l’application Microsoft Store.

Nous avons résolu un problème qui entraînait une fuite de mémoire du service client App-V lorsque vous supprimez des nœuds de registre App-V.

Nous avons corrigé un problème qui vous empêchait d’ouvrir une URL si la longueur de l’URL est supérieure à 2 084 caractères. Cette mise à jour prend en charge une URL de 8192 caractères maximum.

Windows 11 Insider Preview Build 22622.575 – Modifications

Explorateur de fichiers Un clic central sur un dossier dans le volet de navigation de l’explorateur de fichiers l’ouvrira désormais dans un nouvel onglet, comme le fait déjà un clic sur un dossier dans le corps de l’explorateur de fichiers.



Windows 11 Insider Preview Build 22622.575 – Correctifs

Explorateur de fichiers Correction d’un problème où le lancement de l’explorateur de fichiers de certaines manières lors de l’utilisation du mode sombre (par exemple, à partir de la ligne de commande) affichait le corps de l’explorateur de fichiers de manière inattendue en mode clair. Correction d’un problème où les flèches gauche/droite de l’explorateur de fichiers étaient en mode clair lorsque vous utilisiez le mode sombre, ce qui les empêchait d’avoir suffisamment de contraste pour s’afficher lorsqu’elles étaient activées. Correction d’un problème provoquant des problèmes d’interface utilisateur dans l’explorateur de fichiers lors de l’utilisation de F11 pour mettre l’explorateur de fichiers en mode plein écran. Correction d’un problème où, si vous faites glisser et déposez un dossier dans le volet de navigation, vous placiez parfois de manière inattendue le dossier en bas de la liste plutôt qu’à l’endroit où vous l’aviez déposé. Correction d’un problème où les séparateurs dans le volet de navigation se chevauchaient/dessinaient parfois trop près du texte. Correction d’un problème où le menu contextuel lors d’un clic droit sur un onglet n’était pas traduit.

Barre des tâches Correction d’un problème où le menu déroulant de débordement de la barre des tâches ne s’affichait pas sur le bon moniteur.

Ouvrir avec Correction d’un problème où Narrator ne lisait pas le texte « Nouveau » à côté du nom de l’application dans la boîte de dialogue Ouvrir avec.

Actions suggérées Reconnaissance améliorée de la date et de l’heure pour les marchés pris en charge existants (États-Unis, Canada et Mexique).



Si vous avez rejoint Insider Preview via le canal bêta et que vous exécutez Windows 11, vous recevrez la nouvelle mise à jour. Vous pouvez recevoir l’une des deux versions, et si vous obtenez la version 22621.575, vous aurez la possibilité de passer à la version 22622.575.

Vous pouvez simplement vous diriger vers Paramètres> Windows Update> cliquez sur Rechercher les mises à jour. Et à partir de là, vous pouvez simplement installer la mise à jour sur votre PC.

