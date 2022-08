Microsoft publie Windows 11 Insider Preview Build 25179

Après avoir déployé hier la version publique mensuelle de Windows 11 pour tout le monde, Microsoft a publié aujourd’hui une nouvelle version 25179 de Windows 11 Insider sur le canal de développement. La dernière version de prévisualisation Insider de Windows 11 est disponible pour tous les initiés qui sont sur le canal de développement. Parallèlement à la nouvelle version Insider, Microsoft apporte également l’ISO pour la même version 25179. Découvrons-en plus sur la dernière version 25179 de Windows 11 Insider Preview.

Parlant de la dernière mise à jour du canal Dev, Windows 11 build 25174 a été publié la semaine dernière avec des widgets Game Pass et d’autres modifications. Et la version 25179 de Windows 11 Insider de cette semaine est également accompagnée de quelques modifications, d’améliorations ainsi que d’un tas de corrections de bugs.

La nouvelle version inclut des modifications dans l’explorateur de fichiers, le dictionnaire orthographique, la langue du clavier et le clavier tactile. Vous pouvez consulter la liste des modifications complètes ci-dessous.

Modifications et améliorations

[General]

Le dictionnaire d’orthographe utilisera désormais une liste de mots indépendante de la langue et nous essayons de la synchroniser sur tous les appareils qui utilisent le même compte Windows. Les utilisateurs peuvent basculer cette fonctionnalité via Paramètres > Comptes > Sauvegarde Windows > Mémoriser mes préférences > Préférences de langue. Cela ne fonctionne actuellement qu’avec les comptes Microsoft aujourd’hui, le support AAD venant plus tard.

[File Explorer]

Les onglets de l’explorateur de fichiers et les mises à jour de navigation (qui ont commencé à être déployés sur le canal de développement avec la Build 25136) sont désormais déployés pour tout le monde dans le canal de développement. Si vous ne voyez pas ces fonctionnalités immédiatement, essayez de redémarrer. Si cela ne fonctionne pas, veuillez déposer vos commentaires dans Feedback Hub.

Nous testons différentes expériences dans l’Explorateur de fichiers pour afficher les résultats de la recherche.

[Input]

Nous ajoutons le clavier Tamil Anjal pour la langue tamoule. C’est un clavier populaire pour la saisie de caractères tamouls, donc si vous parlez cette langue, essayez-le ! Ce clavier est actuellement déployé sur un sous-ensemble d’initiés pendant que nous évaluons la qualité. Pour l’ajouter (une fois qu’il est disponible pour vous), assurez-vous que Tamil (Inde) est répertorié sous Paramètres> Heure et langue> Langue et région, puis cliquez sur le « … » à côté de la langue, sélectionnez Options de langue et ajoutez-le à la liste des claviers.

Nous déployons un petit ajustement pour améliorer le taux de répétition des touches pour la disposition du clavier tactile traditionnel, ainsi que la disposition du clavier tactile par défaut, afin qu’il soit plus réactif. Maintenant, il a le taux de 20 touches par seconde (par exemple, lorsque vous maintenez la touche de suppression enfoncée).

[Other]

Mise à jour de la durée par défaut capturée par powercfg -sleepstudy de 3 à 7 jours.

En plus de ces modifications et améliorations, Windows 11 Build 25179 corrige plusieurs bugs. Certains bugs courants ont été corrigés, tels que le plantage d’applications comme Excel, l’icône de montage dans le menu contextuel, les boutons min/max/fermer dans l’explorateur de fichiers, les préférences des widgets et de nombreux autres bugs qui ont été résolus dans cette version. Mais il reste encore des problèmes connus qui devraient être résolus par lots dans les versions à venir. Vous pouvez consulter la liste complète des correctifs et des problèmes connus sur cette page.

Si vous avez rejoint le canal de développement sur le programme Windows Insider Preview, vous recevrez la nouvelle version 25179 de l’aperçu de développement de Windows 11. Vous pouvez simplement vous diriger vers Paramètres> Windows Update> cliquez sur Rechercher les mises à jour. Et à partir de là, vous pouvez simplement installer la mise à jour sur votre PC.

Source: les fenêtres