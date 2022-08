Téléchargez les nouveaux fonds d’écran Google Pixel inspirés de la Journée des Autochtones

Ces papiers peints ont été créés par l’artiste inuit Gayle Uyagaqi Kabloona et servent à commémorer la Journée mondiale des peuples autochtones.

Google nous a habitués à présenter de nouveaux fonds d’écran originaux coïncidant avec la célébration d’un événement important tel que le Mois du patrimoine hispanique ou le Jour de la Terre et vient maintenant de lancer des fonds d’écran exclusifs pour célébrer la Journée des Autochtones.

Ces nouveaux fonds d’écran ont été obtenus par les gens d’Android Authority et, ci-dessous, nous expliquerons comment vous pouvez personnaliser l’écran d’accueil de votre smartphone avec eux, que vous ayez un Google Pixel ou tout autre appareil Android.

Les nouveaux fonds d’écran Google exclusifs pour célébrer la Journée des Autochtones peuvent maintenant être téléchargés

L’entreprise américaine elle-même a partagé sur son compte Twitter Made by Google ces papiers peints originaux créés pour commémorer la Journée mondiale des peuples autochtones, qui ont été créés par l’artiste inuit Gayle Uyagaqi Kabloona.

Cette collection de papiers peints est composée de trois papiers peints avec une gamme de couleurs très similaire, dans laquelle prédominent le noir, le bleu, l’orange et le vert. L’un des fonds d’écran nous montre des poissons qui sautent dans un ruisseau, un autre des mains qui cherchent un câlin et le troisième des visages très expressifs qui sont reliés entre eux par des cercles colorés.

Si vous avez un Google Pixel 3 ou un modèle plus actuel, vous pouvez télécharger et installer ces fonds d’écran originaux simplement en accédant au menu Fond d’écran et style en appuyant longuement sur l’écran d’accueil, en cliquant sur le bouton Changer le fond d’écran et en sélectionnant l’option Culture sélectionnée dans que ces trois nouveaux fonds d’écran apparaîtront en haut.

Mais si vous ne possédez pas l’un des smartphones de Google, ne vous inquiétez pas car vous pouvez les télécharger en qualité d’origine à partir du lien vers Google Drive que nous vous laissons à la fin de cet article.

Dans tous les cas, si vous aimez changer votre fond d’écran régulièrement, assurez-vous de consulter notre collection des meilleurs fonds d’écran mobiles.

Téléchargez des fonds d’écran de Google pour célébrer la Journée des Autochtones