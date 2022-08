Samsung Galaxy Watch5 et Watch5 Pro : deux nouvelles montres avec WearOS qui mettent l’accent sur la santé

Samsung renouvelle sa famille de montres intelligentes basées sur WearOS avec les nouvelles Galaxy Watch5 et Watch5 Pro

Pas même un an ne s’est écoulé depuis l’arrivée de la génération précédente, mais Samsung a décidé de ne plus attendre et de lancer le nouvel opus de sa famille de montres intelligentes basées sur Android.

Les nouvelles Samsung Galaxy Watch5 et Galxy Watch5 Pro sont une réalité, et elles débarquent sur le marché avec l’idée d’apporter des améliorations et des nouvelles intéressantes par rapport à la génération précédente, qui ont servi à jeter les bases de la nouvelle ère de Samsung en termes de territoire portable.

Samsung Galaxy Watch5 et 5 Pro, toutes les infos

Samsung Galaxy Watch5 et Watch5 Pro spécifications Montre Samsung Galaxy5 Samsung Galaxy Watch5 Pro Dimensions 40 mm : 39,3 x 40,4 x 9,8 mm

44 mm : 43,3 x 44,4 x 9,8 mm 45,4 x 45,4 x 10,5 mm Poids 40 mm : 28,7 grammes

44mm : 33,5 grammes 46,5 grammes Filtrer 40 mm : SuperAMOLED 1,2 pouces, 396 x 396 pixels, verre saphir, Always On Display

44 mm : SuperAMOLED 1,4 pouces, 450 x 450 pixels, verre saphir, Always On Display 1,4 pouces SuperAMOLED, 450 x 450 pixels, verre saphir, Always On Display Processeur Samsung Exynos W920 double cœur 1,18 GHz RAM 1,5 Go Système opératif Portez OS 3.5 avec One UI Watch 4.5 Stockage 16 GB capteurs Capteur Samsung BioActive, capteur de température, accéléromètre, baromètre, gyroscope, capteur géomagnétique et capteur de lumière Tambours 40 mm : 284 mAh

44 mm : 410 mAh 590mAh connectivité LTE, Bluetooth 5.2, WiFi 802.11 a/b/g/n 2.4 + 5 GHz, NFC, GPS, Glonass, Beidou, Galileo Durabilité 5 ATM + IP68 / MIL-STD-810H

La famille Watch5 se divise en deux variantes, comme cela s’est produit dans la génération précédente avec les Watch4 et Watch4 Classic.

Dans ce cas, la famille est composée d’un modèle « normal » et d’un autre avec un patronyme « Pro ». Les principales différences entre les deux modèles se trouvent dans les sections de conception, leurs capacités en termes de fonctions de surveillance de la santé et de l’activité, et la durée de vie de la batterie.

La Samsung Galaxy Watch5 conserve l’essence de la Galaxy Watch4, avec un design simple qui opte pour des bords droits sur son boîtier en aluminium, son écran plat circulaire et son bracelet en silicone interchangeable. La montre est disponible en deux tailles : 40 et 44 millimètres.

Pour sa part, la Galaxy Watch5 Pro est le modèle le plus axé sur l’activité sportive, disponible dans une taille unique de 45 millimètres, également avec un écran plat et des bords droits, bien que dans ce cas l’acier inoxydable soit utilisé à la place de l’aluminium pour donner forme à le boîtier de la montre.

Tous les modèles sont équipés d’un écran recouvert de verre saphir, de 1,19 pouces avec une résolution de 396 x 396 pixels sur la Galaxy Watch5 de 40 millimètres de diamètre, et de 1,36 pouces avec 450 x 450 pixels sur la Galaxy Watch5 de 44 millimètres et la Galaxy Watch5. Dans tous les cas, on parle d’un écran AMOLED.

À l’intérieur des montres se trouve le processeur Samsung W920 qui était déjà utilisé dans la génération précédente, avec 16 Go de stockage interne, NFC et prise en charge de l’eSIM avec 4G dans certains modèles.

L’une des principales différences entre les trois variantes existantes de la montre réside dans la capacité de la batterie. Le plus petit modèle dispose d’une batterie d’une capacité de 284 mAh, tandis que la version 44 millimètres de la Watch5 augmente sa capacité à 410 mAh. Selon Samsung, l’autonomie des montres devrait dépasser la journée d’utilisation sans trop de problèmes.

Mais ni l’un ni l’autre ne s’approchera des chiffres d’autonomie que la Galaxy Watch5 Pro devrait offrir avec son immense batterie d’une capacité de 590 mAh, la plus grande jamais vue dans une montre d’entreprise. Dans ce cas, l’autonomie de la batterie peut atteindre et même dépasser deux jours d’utilisation.

En via le chargeur, nous utiliserons un nouveau système de charge sans fil capable d’atteindre 10 W de puissance pour recharger les montres en beaucoup moins de temps que d’habitude.

Une fois de plus, WearOS est le système d’exploitation qui donne vie aux deux appareils portables, personnalisés par Samsung via sa couche One UI Watch 4.5.

En tant que bonnes montres axées sur le suivi de la santé et de l’activité, les trois modèles sont équipés d’un lecteur de fréquence cardiaque, d’un GPS, d’un suivi automatique du sommeil, d’une mesure de l’oxygène sanguin et d’un ECG, ainsi que de la possibilité d’enregistrer des dizaines de types d’exercices différents.

Además, se conserva una de las funciones más populares de la generación previa como lo es la posibilidad de calcular la composición corporal del usuario, una medida más útil y adecuada a la hora de conocer el estado de forma de una persona que el clásico índice de masse musculaire.

Grâce à cette fonction, la montre est capable de déterminer quel pourcentage du corps est de la graisse, de la masse musculaire et de l’eau, en plus d’obtenir une estimation du métabolisme basal — la quantité de calories que le corps a besoin de transporter sur ses fonctions vitales–.

Afin de calculer ces mesures, la montre utilise une série de capteurs d’impédance électromagnétique, situés sur les boutons latéraux et capables d’émettre un signal électrique dans tout le corps pour mesurer l’impédance et générer une estimation approximative de la composition corporelle de l’utilisateur.

Une nouveauté intéressante de cette nouvelle famille de montres est liée à la surveillance du sommeil. Dans cette génération, l’option de surveiller en permanence le niveau d’oxygène dans le sang, d’analyser les ronflements et d’établir des habitudes de sommeil est introduite, avec la possibilité d’intégrer la montre à Smart Things pour profiter des informations disponibles dans l’écosystème des appareils connectés de Samsung.

En tant que fonction exclusive de la version Pro, il faut souligner la technologie avancée de géolocalisation GPX. Ce système nous donnera la possibilité de surveiller les itinéraires et de les partager, en plus d’activer des fonctions telles que le « Chemin de retour », qui nous montrera les indications pour revenir au point d’origine après avoir terminé une séance d’entraînement en plein air.

Prix ​​des Samsung Galaxy Watch5 et Galaxy Watch5 Pro

Samsung vous permet déjà de réserver votre nouvelle famille de montres via son site officiel.

Les Galaxy Watch5 et Galaxy Watch5 Pro sont au prix de 299 et 399 euros respectivement dans le cas des Galaxy Watch5 de 40 et 44 millimètres. Le modèle avec 4G LTE démarre à partir de 349 euros.

De son côté, la Galaxy Watch5 Pro coûte 469 euros dans sa version sans 4G, et 519 euros dans le modèle avec prise en charge de la 4G eSIM.

En dehors de cela, il existe des versions plus chères avec une connectivité 4G LTE.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.