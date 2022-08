Samsung Galaxy Buds2 Pro : un design ‘premium’ plus épuré pour aller au rendez-vous avec l’audio Hi-Fi

Ce sont les meilleurs écouteurs sans fil que Samsung ait jamais fabriqués, bien que leur « expérience d’écoute ultime » ne soit compatible qu’avec les téléphones Galaxy.





Certes, on les a fait patienter un peu plus longtemps qu’on ne le pensait, mais cet été Unpacked n’a pas déçu d’un iota en nous amenant enfin au renouvellement des Galaxy Buds Pro de Samsung, qui n’a pas trop innové pour le nom commercial de ses plus performants. de vrais écouteurs sans fil : ils s’appelleront Samsung Galaxy Buds2 Pro.

Comme le reste des produits présentés aujourd’hui par Samsung, l’idée générale est assez continue, bien que du géant sud-coréen, ils aient voulu souligner leur programme Galaxy for the Planet et le design d’écouteurs le plus haut de gamme qu’ils aient jamais créé, également construit avec matériaux recyclés jusqu’à 90% voire plus.

Samsung affirme que ses Galaxy Buds2 Pro constituent l’expérience auditive définitive, et même si évidemment nous devrons encore les tester, nous pouvons affirmer que, au moins sur le papier et sur la base de la base déjà réussie des Buds Pro, les ingénieurs de Samsung ont voulu pour revenir aux origines en améliorant la partie audio par rapport à d’autres aspects tels que la connectivité ou les fonctions intelligentes, qui pour leur part étaient déjà bonnes.

Et voyons, quelle devrait être la chose la plus importante à propos des écouteurs ? Rencontrons-les !

Samsung Galaxy Buds2 Pro, caractéristiques et spécifications techniques

Samsung Galaxy Buds2 Pro Fiche technique et spécifications Dimensions et poids du casque 19,9 x 21,6 x 18,7 (mm); 5.5(g) Dimensions et poids du boîtier 50,1 x 50,2 x 27,7 (mm); 43.4 (g) Haut-parleurs Haut-parleur adapté coaxial à deux voies (tweeter + woofer) qualité audio Son Hi-Fi haute fidélité 24 bits

Audio 360 avec multicanal direct Annulation du bruit Technologie ANC active avec 3 microphones SNR élevés (2 extérieurs et 1 intérieur)

fonction de son ambiant

détection vocale capacité de la batterie Casque : 61 mAh

Boîtier : 515 mAh Autonomie Jusqu’à 5 heures avec ANC activé ; 18 heures au total avec étui

Jusqu’à 8 heures avec ANC activé ; 29 heures au total avec étui connectivité Bluetooth 5.3 LE auto-ajustable

Codecs : Samsung Seamless Codec Hi-Fi, AAC, SBC capteurs Accéléromètre, Gyroscope, Proximité, Tactile, Hall, VPU pour prise de voix Imperméable Certification IPx7 Compatibilité Android 8.0 ou version ultérieure

Certaines fonctions uniquement compatibles avec Samsung Galaxy prix de départ 239,89 €

Un son haut de gamme avec une qualité Hi-Fi 24 bits et un son spatial à 360°, mais pas pour tout le monde !

Samsung n’a pas battu le pot pour créer ses vrais écouteurs sans fil les plus avancés, en commençant par un design beaucoup plus raffiné, compact et ergonomique qui les rend 15% plus petits et plus légers que la première génération de Galaxy Buds Pro, améliorant également l’ajustement à nos oreilles pour empêcher la rotation et les chutes des écouteurs même lorsque nous pratiquons des sports de haute intensité.

Dans tous les cas, vous verrez que la conception des écouteurs et du boîtier de charge et de transport est très similaire à celle déjà connue des modèles précédents des Galaxy Buds, bien que cette fois avec une construction en matières plastiques recyclées par plus de 90 % , essentiellement à partir de filets de pêche et de matières consommables.

Le meilleur, cependant, est à l’intérieur, car Samsung a développé un nouveau codec propriétaire appelé Samsung Seamless Codec (SSC HiFi), qui nous permettra de profiter d’une qualité audio supérieure avec une haute fidélité Hi-Fi 24 bits, ainsi qu’une dynamique élevée. gamme pour écouter notre musique préférée avec une résolution cristalline.

Samsung nous les présente comme les meilleurs écouteurs qu’ils aient jamais fabriqués, même si la vérité est que de nombreuses améliorations telles que le codec Hi-Fi SSC 24 bits ou Audio 360 seront limitées aux téléphones Galaxy.

Évidemment, ce codec n’est compatible qu’avec les appareils Galaxy dotés de One UI 4.0 ou supérieur, ce qui s’étend à la nouvelle technologie Audio 360 avec Direct Multi-Channel, qui nous permet de profiter d’un son spatial en trois dimensions.

Ils disposent également d’une suppression active du bruit avec 3 microphones, dont une fonction de détection de la voix pour baisser automatiquement la musique lorsque nous parlons, ainsi que le son ambiant pour filtrer le bruit extérieur, le mettre dans nos oreilles et même l’amplifier.

Selon Samsung, ce sont les écouteurs avec le meilleur son qu’ils aient jamais créé, et aussi ceux qui offriront les meilleures fonctionnalités intelligentes et la meilleure connectivité, avec Bluetooth 5.3 à configuration automatique et toutes les améliorations de Galaxy Wearable, y compris la compatibilité avec les assistants intelligents. , changement de connexion audio à une touche, Auto Switch pour offrir une transition rapide et automatique entre les appareils et applications couplés et, enfin, SmartThings Find pour que nous puissions les retrouver facilement en cas de perte.

Samsung Galaxy Buds2 Pro, disponibilité et prix

Les nouveaux vrais écouteurs sans fil haut de gamme de Samsung seront mis en vente aujourd’hui, le 10 août, comme le reste des produits présentés par Samsung, bien que son lancement officiel aura lieu le 26 août officiellement en trois couleurs : Graphite, White et Bora Purple.

Comme à son habitude, le géant sud-coréen ne précise pas quels modèles seront disponibles sur quels marchés, mais seulement que certains coloris seront peut-être limités… Et son prix ? Eh bien, ce sera élevé puisqu’ils coûteront 239,89 euros, même s’ils pourront également rivaliser avec les AirPods Pro à partir d’un échelon nettement inférieur.