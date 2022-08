Nouveau Samsung Galaxy Z Fold4 : plus de puissance et de meilleurs appareils photo dans le pliage le plus avancé de Samsung

Samsung a présenté la nouvelle génération de son smartphone pliable le plus abouti : le Galaxy Z Fold4 est désormais officiel

Bien que le plus petit modèle soit le plus abouti, Samsung ne va pas lâcher ses smartphones pliables grand format. Le Samsung Galaxy Z Fold4 est le nouvel engagement de la société sud-coréenne pour ce type d’appareil, présenté lors du deuxième événement Galaxy Unpacked de 2022.

Il s’agit d’une légère mise à jour par rapport au modèle précédent, le Samsung Galaxy Z Fold 3, qui apporte des changements intéressants et des nouveautés avec lesquelles Samsung aspire à faire de cet appareil la référence sur le marché des smartphones pliables.

Nous allons vous dire tout ce que vous devez savoir sur le Samsung Galaxy Z Fold4.

Samsung Galaxy Z Fold4, toutes les infos

Samsung Galaxy Z Fold4 Caractéristique Dimensions Fermé : 155,1 x 67,1 x 15,8 mm

Ouvert : 155,1 x 130,1 x 6,3 mm

Poids : 254 grammes Filtrer Intérieur : 7,6 pouces Dynamic AMOLED 2X, Infinity Flex avec une résolution de 2716 x 1812 pixels, 374 ppi, 120 Hz, Gorilla Glass Victus+

Extérieur AMOLED Infinity-O de 6,2 pouces avec une résolution de 2316 x 904 pixels Processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 12 Go LPDDR5 Système opératif OneUI 4.1.1 basé sur Android 12L Stockage 256/512 Go / 1 To UFS 3.1 appareils photo Arrière:

50MP (f/1.8, OIS, AF double pixel)

Ultra grand angle 12MP (f/2.2)

Téléobjectif 10 MP (zoom optique 3X, OIS, PDAF, f/2.4)

Avant : 10MP f/2.2

4MP f/2.0 Tambours 4400mAh

Charge rapide 25W

Charge sans fil 15W

Recharge sans fil inversée/td> Les autres eSIM

Double nano SIM

lecteur d’empreintes digitales latéral

Protection IPX8

Compatibilité S-Pen connectivité GPS

GLONASS

Beidou

Galilée

Wi-Fi 6

5G

Bluetooth 5.2

NFC

USB Type-C

Un format plus compact et un design plus épuré

Le design du Galaxy Z Fold 4 est fondamentalement identique à celui du modèle précédent, à quelques modifications près. Il a un corps en aluminium et verre disponible en trois couleurs : noir, blanc et or, qui bénéficie d’un format légèrement plus compact grâce au fait que son châssis est légèrement plus court et légèrement plus large que les générations précédentes. De cette façon, l’écran externe n’a plus un format aussi allongé et devrait être plus confortable grâce à son format d’image de 23,1:9.

Ledit écran conserve la diagonale de 6,2 pouces et a une résolution de 2316 x 904 pixels, en plus de la technologie AMOLED et d’un taux de rafraîchissement dynamique capable de varier entre 1 et 120 hertz pour économiser de l’énergie en cas de besoin.

Le panneau intérieur, flexible et également basé sur la technologie AMOLED, occupe une diagonale de 7,6 pouces avec un format plus large et plus court que dans les versions précédentes.

Samsung utilise la nomenclature Dynamic AMOLED 2X pour nommer cette dalle, qui offre une résolution de 2176 x 1812 pixels avec 374 pixels par pouce et une compatibilité HDR10+. Il intègre l’une des deux caméras frontales de l’appareil, avec une résolution de 4 mégapixels et cachée sous le panneau.

Samsung affirme avoir une fois de plus amélioré la durabilité de son nouveau panneau pliable grand format afin que le panneau Ultra Thin Glass reste en sécurité à tout moment. D’après les tests effectués par Samsung, l’écran peut être plié et déplié plus de 200 000 fois sans dommage.

Puissance maximale de la main de Qualcomm

Comment pourrait-il en être autrement, le Samsung Galaxy Z Fold 4 est équipé de la dernière génération du processeur phare de Qualcomm. Dans ce cas, il n’y a pas de place pour les puces Exynos, et à la place, Samsung a intégré le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 dans son nouveau produit phare pliable, fabriqué selon un processus de 4 nanomètres et avec 8 cœurs à l’intérieur, capable de fonctionner à un 3.2 Fréquence d’horloge maximale GHz.

Il est associé à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256, 512 Go ou jusqu’à 1 To de stockage interne. La version la plus avancée, 12 Go de RAM avec 1 To de stockage, ne sera disponible que dans certains pays du monde.

Le matériel de l’appareil est pris en charge par Android 12L, personnalisé par One UI 4.1.1. La dernière version du logiciel de la marque introduit des nouveautés intéressantes, comme une nouvelle barre des tâches inférieure qui restera visible à tout moment pendant l’utilisation de l’écran interne, pour permettre un basculement rapide entre les applications.

En plus de cela, la société affirme avoir travaillé main dans la main avec certains développeurs dans le but d’optimiser certaines des applications les plus populaires au format d’écran de l’appareil.

Plus de résolution pour la caméra principale

La série Galaxy Z est loin d’être celle qui offre la meilleure expérience photographique de tout le catalogue Samsung. Cependant, la société a l’intention de changer cela petit à petit, et pour cette nouvelle génération, le système de caméra Z Fold 4 a été renouvelé pour inclure un capteur principal de résolution de 50 mégapixels, qui remplace l’ancien capteur de 12 mégapixels utilisé dans le la génération précédente.

Selon Samsung, ce nouveau capteur devrait offrir de meilleurs résultats en termes de capture de lumière et de détails, notamment dans les scènes de nuit.

Outre la caméra principale, il y a les deux caméras complémentaires de 12 et 10 mégapixels respectivement. Le premier est associé à un objectif ultra grand-angle, et le second dispose d’un téléobjectif avec zoom optique jusqu’à trois fois, équipé d’un stabilisateur d’image optique.

La caméra frontale intégrée à l’écran extérieur de l’appareil a une résolution de 10 mégapixels.

Prix ​​​​et où acheter le Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung vous permet déjà de réserver le nouveau Galaxy Z Fold3 via son site officiel. Son prix est de 1799 euros en France si l’on parle de la version avec 256 Go de stockage. Son prix passe à 1 919 euros dans le cas du modèle avec 512 Go de stockage interne.

La version avec 1 To de stockage est en vente en France au prix de 2 159 euros.

