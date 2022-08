Nouveau Samsung Galaxy Z Flip4 : continuité et raffinement pour le mobile le plus « à la mode » de Samsung

La nouvelle génération du pliable le plus confortable et le plus vendu de Samsung est arrivée : tout ce que vous devez savoir sur le Galaxy Z Flip4





Alors que les fuites chargent toujours les surprises de tout événement Samsung Unpacked qui se respecte, nous voici venus confirmer que le géant sud-coréen a bel et bien à nouveau répondu aux attentes, en nous présentant sa quatrième itération Galaxy Z avec ce Galaxy Z Flip4 comme un excellent best-seller. star de la vente et modèle de la famille.

En fait, c’est que les formats pliants de type clapet sont les plus acceptés sur le marché, peut-être en raison de leurs prix plus abordables, mais aussi parce qu’ils nous offrent l’expérience la plus similaire aux mobiles haut de gamme que nous connaissons, mais en leur étui ajoutant la possibilité de les plier pour les transporter plus confortablement dans nos sacs et poches.

Comme prévu avec le Galaxy Z Flip4, le géant Samsung a été très continu dans sa conception et ses finitions, évoluant logiquement sur une base déjà 100% réussie pour affiner ses finitions tout en conservant des matériaux de haute qualité et durables, ainsi que la recherche de nouvelles façons pour interagir et profiter de ce type de mobile repliable sur une charnière également revue pour la rendre plus fine et plus robuste.

TM Roh lui-même, président et directeur de Mobile Experience chez Samsung Electronics, signe la note de présentation de ces Galaxy Z de 2022 :

Les pliables Samsung sont construits selon notre philosophie d’offrir de nouvelles possibilités avec une personnalisation étendue, à l’intérieur comme à l’extérieur. Créés en collaboration avec nos partenaires mondiaux, ces appareils pliables de nouvelle génération offrent des expériences mobiles sans précédent qui répondent aux besoins de nos utilisateurs les plus actifs. Grâce à notre fort engagement dans cette catégorie et à notre leadership dans l’industrie, l’intérêt et l’enthousiasme pour le pliage ne cessent de croître. Nous avons réussi à transformer cette catégorie, en partant d’un projet radical ou révolutionnaire pour parvenir à une offre d’appareils avec une excellente réception qui sont déjà appréciés par des millions d’utilisateurs à travers le monde.

Les gens ont parlé : mobiles pliants, mieux de type coque

Mais allez, on ne lâche plus, on va vous dire tout ce qu’il faut savoir sur ces Samsung Galaxy Z Flip4, en commençant comme toujours par une fiche technique très complète pour un smartphone qui sera au plus haut niveau dans le l’industrie avec certaines concessions dans la photographie mobile qui sont logiques compte tenu du format.

Vous joindrez-vous à nous pour en savoir plus ?

Samsung Galaxy Z Flip4, caractéristiques et spécifications techniques

Samsung Galaxy Z Flip4 Fiche technique et spécifications Dimensions Plié : 84,9 x 71,9 x 15,9-17,1 (mm)

Déplié : 165,2 x 71,9 x 6,9 (mm) Poids 187(g) Filtrer 6,7 pouces dynamique AMOLED 2X, LTPO 1-120Hz densité de pixels FHD+ (2 640 x 1 080 pixels), 426 ppp, format d’image 22:9 écran externe 1,9 pouces Super AMOLED, 512 x 260 pixels Processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 (4 nm), octa-core @ 3,19 GHz et GPU Adreno 730 RAM 8 Go (LPDDR5) Stockage 128, 256 ou 512 Go (UFS 3.1) Système opératif Android 12, OneUI 4.1.1 connectivité 5G SA/NSA (double SIM), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 double bande, aGPS, Bluetooth 5.2 LE, NFC, UWB, USB Type-C OTG caméras arrière 12 MP (large) f/1.8 + 12 MP (ultra large) f/2.2 123º, autofocus Dual Pixel PDAF, HDR, gyro-EIS, vidéo 4K @ 30/60fps, flash LED Caméra frontale 10 MP (large) f/2.4, 80º Tambours 3 700 mAh (non amovible), charge rapide 25 W, charge sans fil réversible PowerShare Les autres Armor Aluminium, Gorilla Glass Victus+, lecteur d’empreintes digitales latéral, deux haut-parleurs stéréo, certifié IPx8 prix de départ A partir de 1 099 euros

Des concepts définis et une évolution logique : amélioration du matériel et raffinement complet de la conception et du logiciel

La première chose que Samsung met en évidence dans cette quatrième itération de son Galaxy Z est l’effort qu’ils ont fait pour atteindre l’excellence dans la qualité de fabrication, en revenant à la planche à dessin avec tous les composants pour optimiser la construction et la charnière au maximum, en affinant également tous les détails de certains appareils appelés à devenir les références de l’industrie.

Ainsi, le Galaxy Z Flip4 évolue sur le succès de ses prédécesseurs en tant que mobile le plus emblématique et à la mode de Samsung aujourd’hui, ajoutant des nouveautés dans plusieurs sections telles que l’expérience améliorée de l’appareil photo, une batterie plus grande avec une plus grande autonomie, plus d’options de personnalisation et le même ultra- design compact que les critiques et le marché ont accueilli si positivement.

Samsung affirme que ce Galaxy Z Flip4 est « l’outil définitif pour l’expression personnelle », et il est vrai que même s’il n’a pas les meilleurs capteurs photographiques du marché, il offre des possibilités uniques qu’aucun autre smartphone ne peut avoir.

Nous parlons d’un mobile capable de prendre des photos ou d’enregistrer des vidéos sans utiliser vos mains, ou même de capturer des selfies avec les principaux capteurs grâce au mode FlexCam optimisé avec Meta pour les réseaux sociaux les plus populaires, comme Instagram, WhatsApp et Facebook. Quick Shot a également été amélioré et les caméras incluent des capteurs plus lumineux pour fournir de meilleurs résultats de jour comme de nuit.

Dans le matériel il n’y a pas d’inconvénients car Samsung a placé ce Galaxy Z Flip4 au niveau des meilleurs mobiles du marché actuel, optant ici pour le chipset Snapdragon 8+ Gen1 de Qualcomm déjà hissé sur le trône du secteur mobile en 2022 avec sa lithographie de 4 nanomètres de TSMC.

Quant à l’écran externe, ses possibilités ont été améliorées pour que l’appareil soit plus utile lorsqu’il est fermé, pouvant désormais passer des appels, répondre aux messages et même contrôler nos appareils avec un nouveau widget appelé SmartThings Scene.

Heureusement, la conception plus compacte n’a pas empêché la batterie de croître considérablement à 3 700 mAh, ce dont ce smartphone avait besoin, ajoutant également une charge rapide jusqu’à 25 watts avec une charge sans fil et une charge réversible PowerShare. Les sud-coréens assurent que nous pouvons obtenir 50 % de la charge en 30 minutes environ.

Et enfin, il reste à parler de sa charnière désormais plus fine, des bords plus droits et du design contrasté entre le verre laqué mat et les cadres en métal brillant, avec la possibilité de personnaliser la finition en plusieurs options de couleurs pour le mobile le plus en vogue, personnalisable et à la mode que vous pouvez avoir.

Galerie de photos Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Flip4, disponibilité et prix

Dans le cas de l’évolution logique du téléphone portable pliable le plus vendu de l’histoire, il semble que sa sortie devrait être très importante lorsqu’il s’agit de confirmer la tendance du marché vers ces formats de type chamshell, qui sans fanfare ni excès font les appareils grand format actuels haut de gamme qui sont beaucoup plus polyvalents et faciles à transporter une fois pliés.

Dans votre cas, le Galaxy Z Flip4 commencera également sa période de prévente et de réservation aujourd’hui, le 10 août, avec les premières livraisons prévues pour le 26 août prochain et avec les prix de départ suivants :

Samsung Galaxy Z Flip4 (8 Go/128 Go).- 1 099 euros

Samsung Galaxy Z Flip4 (8 Go/256 Go).- 1 159 euros

Samsung Galaxy Z Flip4 (8 Go/512 Go).- 1 279 euros

C’est le mobile le plus en vogue de Samsung, nous verrons donc encore une fois beaucoup de possibilités et de nuances, avec les couleurs Bora Purple, Graphite, Pink Gold et Blue, ainsi que les combinaisons infinies de l’édition Bespoke avec un cadre en métal Silver, Black ou Or et verres en jaune, blanc, bleu marine, kaki et rouge.

Comme toujours, la disponibilité de chaque modèle et de chaque teinte varie selon les marchés, vous devez donc garder un œil sur le site officiel de Samsung pour savoir ce qui est disponible dans vos pays et régions.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.