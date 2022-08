Avez-vous un mobile OPPO? La mise à jour vers Android 13 est prête

La nouvelle version de la couche de personnalisation d’OPPO basée sur Android 13, Color OS 13, arrivera officiellement le 18 août.

Juste après vous avoir annoncé qu’OxygenOS 13 commençait déjà à arriver sur le OnePlus 10 Pro sous forme de Bêta, voilà que nous venons d’apprendre, grâce au média spécialisé Android Authority, qu’OPPO, la principale société du conglomérat chinois BBK Electronics a vient d’annoncer la date de lancement mondial de la nouvelle version de sa couche de personnalisation, un Color OS 13 basé sur Android 13.

Cela indique que si vous êtes propriétaire d’un mobile OPPO, vous pourrez très bientôt profiter de toutes les nouveautés d’Android 13.

ColorOS 13 arrivera sur les smartphones OPPO la semaine prochaine

OPPO a récemment annoncé que la nouvelle version de son système d’exploitation pour Android, Color OS 13, sera officiellement lancée lors d’un événement en ligne qui se tiendra le 18 août à 13h00, heure espagnole et qui pourra être suivi via son YouTube canaliser.

La firme chinoise n’a pas voulu révéler beaucoup de détails sur Color OS 13, mais ce qu’elle a confirmé, c’est que la nouvelle version de sa couche logicielle est basée sur Android 13 et, par conséquent, inclura toutes les nouvelles que le géant américain a annoncées dans le passé Google I/O 2022 en tant que nouveau matériel que vous concevez et ses options de personnalisation pour l’interface ou les améliorations en matière de confidentialité et de sécurité.

En ce qui concerne les nouveautés de Color OS 13, il faut souligner qu’OPPO a ajouté de nouvelles fonctions intelligentes pour améliorer l’expérience utilisateur, a amélioré l’interconnectivité entre les appareils et a mis en place un nouveau design dans le système qui offrira une expérience utilisateur « plus actuelle, plus confortable et fluide ».

Bien qu’OPPO n’ait pas encore confirmé quels terminaux recevront la nouvelle version de sa couche de personnalisation, il semble assez clair que OPPO Find X5 Pro et OPPO Find X seront les premiers mobiles à recevoir cette mise à jour, car ils ont récemment été inclus dans le Color OS 13 Beta.

En ce sens, le média 91Mobiles a révélé que les appareils de la série Reno 8 seront également parmi les premiers à recevoir la nouvelle version de la couche de personnalisation de la firme chinoise.