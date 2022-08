Les solides revenus de Foxconn ont été aidés par l’iPhone 13, mais travaillent toujours à réduire la dépendance à Apple

Les bénéfices de Foxconn ont largement dépassé les attentes au cours du deuxième trimestre de l’année, s’établissant à 33,3 milliards de dollars NT (1,1 milliard de dollars) contre des projections consensuelles de 30,8 milliards de dollars NT (1,02 milliard de dollars).

La forte demande pour l’iPhone 13 a bien sûr contribué directement aux revenus de l’entreprise, mais elle a aussi aidé indirectement à l’assemblage de produits pour Sony et Dell…

Environ la moitié des activités de Foxconn proviennent d’Apple, ce qui donne à l’entreprise beaucoup de pouvoir auprès des fournisseurs. Il peut utiliser son envergure pour négocier de meilleures offres à travers tout de sa fabrication.

Cependant, Bloomberg note que l’entreprise travaille toujours à la diversification afin de réduire sa dépendance à l’entreprise de Cupertino.

Apple a enregistré de solides résultats trimestriels, en particulier pour l’iPhone, malgré les effets persistants de la pandémie. Bien que cela ait rassuré les investisseurs inquiets d’un ralentissement, des signes inquiétants subsistent, le Mac, l’iPad d’Apple et sa division wearables enregistrant une baisse des ventes par rapport à il y a un an.

L’informatique en nuage et les véhicules électriques sont des industries à forte croissance, contrairement au marché des smartphones, qui a largement atteint un plateau.

Les résultats de Foxconn témoignent de la capacité de l’entreprise à continuer à travailler à un rythme quasi normal grâce aux blocages COVID-19 à l’échelle de la ville, grâce à un processus de production en boucle fermée.

La production en boucle fermée indique :

Cela est évidemment difficile pour les travailleurs, qui ne peuvent pas voir leur famille et leurs amis pendant des semaines d’affilée, et a déjà conduit à une révolte des travailleurs dans une usine Quanta à Shanghai. Cependant, cela a permis à l’entreprise de maintenir ses usines en fonctionnement à une capacité proche de la normale tout au long des fermetures.

Une chose qui est ne pas va planifier pour Foxconn son investissement de 800 millions de dollars dans le fabricant de puces chinois Tsinghua Unigroup. Nous avons remarqué, lors de l’annonce de l’accord, qu’il semblait avoir été conclu sans l’approbation nécessaire du gouvernement, et cela s’est effectivement avéré être le cas.

La Financial Times rapporte que des responsables de la sécurité nationale à Taiwan ont demandé à Foxconn de résilier l’accord. Reuters note que cela est motivé par la crainte que les entreprises chinoises ne volent des conceptions de puces et d’autres propriétés intellectuelles obtenues grâce à la fabrication sous contrat.

Taïwan, le plus grand fabricant mondial d’électronique sous contrat, est devenu de plus en plus prudent quant à l’ambition de la Chine de dynamiser son secteur des semi-conducteurs. Il a proposé de nouvelles lois pour empêcher ce qu’il dit être que la Chine vole sa technologie de puce, alors que Taipei craint de plus en plus que Pékin intensifie son espionnage économique.

Le gouvernement de l’île interdit aux entreprises de construire leurs fonderies les plus avancées en Chine pour s’assurer qu’elles ne délocalisent pas leur meilleure technologie.