OxygenOS 13 basé sur Android 13 peut désormais être testé sur le OnePlus 10 Pro

OxygenOS 13 basé sur Android 13 arrive sur le OnePlus 10 Pro en Amérique du Nord et en Inde.

OnePlus est, avec Google, Samsung et Xiaomi, l’un des fabricants qui met à jour ses terminaux avec la dernière version d’Android le plus rapidement et une bonne preuve en est que le fabricant chinois travaille déjà pour inclure toutes les nouveautés d’Android 13 dans votre couche de personnalisation.

Si il y a une semaine, dans le cadre du lancement du nouveau OnePlus 10T, la firme chinoise présentait officiellement la prochaine version de son système d’exploitation pour Android, voilà que OnePlus vient d’annoncer, via ses forums communautaires, que la première bêta d’OxygenOS 13 basé sur Android 13 est désormais disponible sur le OnePlus 10 Pro.

OxygenOS 13 avec Android 13 arrive sur OnePlus 10 Pro

La première version bêta ouverte d’OxygenOS 13 basée sur Android 13 peut désormais être téléchargée sur OnePlus 10 Pro en Amérique du Nord et en Inde, bien que la marque chinoise ait déjà confirmé que cette mise à jour atteindra également les terminaux du continent européen au cours des prochaines semaines. semaines.

La liste complète des modifications incluses dans cette mise à jour est la suivante :

Concevoir Quantum Animation Engine est mis à jour vers la version 4.0, qui inclut une nouvelle fonctionnalité de reconnaissance de comportement qui reconnaît les gestes complexes et fournit des interactions optimisées Des mouvements physiques réels sont appliqués aux animations pour les rendre plus naturelles et intuitives Les polices ont été optimisées pour une meilleure lisibilité Les illustrations des rapports ont été enrichies et optimisées, intégrant des éléments multiculturels et inclusifs.

Efficacité De grands dossiers ont été ajoutés à l’écran d’accueil et vous pouvez désormais ouvrir une application dans un dossier agrandi en un seul clic et tourner les pages du dossier d’un simple geste de balayage Ajout d’un contrôle de lecture multimédia et d’une expérience Quick Settings optimisée Ajout de plus d’outils de balisage pour l’édition de captures d’écran La bibliothèque a été optimisée et maintenant glisser vers le bas sur l’écran d’accueil fera apparaître la bibliothèque par défaut

connectivité La connectivité des écouteurs a été optimisée pour une expérience plus fluide

Personnalisation Bitmoji a été optimisé pour offrir plus d’animations Always-On Display Insight Always-On Display a été optimisé, y compris des paramètres d’affichage Always-On plus personnalisés Amélioration de la fonctionnalité Canvas Always-On Display avec l’ajout de plus d’outils de dessin et de couleurs de ligne disponibles

sécurité et confidentialité Ajout de la fonctionnalité de pixellisation automatique pour les captures d’écran de chat Nettoyage régulier intégré des données du presse-papiers pour protéger la confidentialité La sécurité privée a été optimisée et Advanced Encryption Standard (AES) est désormais utilisé pour chiffrer tous les fichiers

Santé et bien-être numériques Ajout de la fonction Kid Space qui comprend une limite de temps d’écran, des rappels de lumière ambiante et des fonctions d’écran de protection des yeux

Performance Les effets sonores Dolby ont été optimisés avec une meilleure perception spatiale du champ sonore et une source sonore plus précise

expérience de jeu Mise à jour de la fonctionnalité HyperBoost GPA vers la version 4.0 pour stabiliser la fréquence d’images et équilibrer les performances et la consommation d’énergie dans les scénarios clés



Les 15 téléphones OnePlus qui recevront la mise à jour vers Android 13

De plus, étant la première version bêta publique d’OxygenOS 13, il présente une série de problèmes connus, que nous détaillerons ci-dessous :

Lors de l’appairage Bluetooth, un point avec une forme inhabituelle apparaîtra

Cliquer sur Capturer le journal après être passé de plusieurs utilisateurs, cloneurs de système ou langues n’obtiendra aucune réponse

Les photos peuvent être floues lorsque vous prenez plusieurs photos de personnes avec le mode Ultra sombre et zoomez en même temps

Les photos peuvent ne pas être enregistrées lors de la prise de photos de personnes en faisant un zoom arrière 3,3X

L’écran se fige lors de l’enregistrement de vidéos dans certains scénarios

Les vidéos peuvent apparaître en vert lorsqu’elles sont enregistrées en mode FILM

Un écran noir apparaît lorsque la caméra se fige

Les images peuvent apparaître noires lorsque vous prenez des photos dans l’obscurité avec le mode nuit

Pour vous © 2022 Difoosion, SL Tous droits réservés.