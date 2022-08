Ce Samsung Galaxy d’il y a 7 ans vient de recevoir une nouvelle mise à jour

Samsung a envoyé une nouvelle version logicielle au Galaxy J7, un mobile lancé en 2015

À son époque, la famille de smartphones Galaxy J de Samsung était l’une des plus vendues de tout le catalogue de l’entreprise, et donc l’une des plus importantes pour l’entreprise avec la série Galaxy A.

Que ladite série ait disparu, ne veut pas dire que Samsung l’a complètement oubliée. En fait, même aujourd’hui, la société propose toujours un support pour certains modèles spécifiques.

A cette occasion, Samsung a décidé d’envoyer une nouvelle mise à jour logicielle destinée à l’un des derniers modèles de la famille Galaxy J. Il s’agit du Samsung Galaxy J7, un téléphone lancé en 2015, qui, sept ans plus tard, est à nouveau mis à jour.

Le Galaxy J7 2015 est mis à jour avec des améliorations de connectivité

Comme indiqué dans XDA, le Galaxy J7 a commencé à recevoir une mise à jour dans diverses régions d’Asie.

La mise à jour arrive avec le firmware J700FXXU4BVG2 ou J700HXXU3BVG2, selon le modèle, elle vise à améliorer le fonctionnement du système GPS.

En dehors de cela, il ne semble pas y avoir d’autres changements majeurs dans cette version. Le logiciel de l’appareil est toujours basé sur Android 6 Marshmallow avec le correctif de sécurité d’avril 2018.

Il est probable que peu de personnes dans le monde utilisent cet appareil légendaire, mais ceux qui le font encore apprécieront sans aucun doute les améliorations introduites par la mise à jour. Pour le moment, la nouvelle version n’est disponible que dans certaines régions d’Asie, mais on s’attend à ce qu’elle atteigne le monde entier dans les semaines à venir.