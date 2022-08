Google explose : demande à Apple de réparer ses SMs

Apple continue d’imposer l’utilisation de la technologie SMs obsolète dans iMessage lors des discussions avec les utilisateurs d’Android, et Google veut changer cela avec sa nouvelle campagne #GetTheMessage.

Google promeut depuis plusieurs années la mise en place du RCS comme standard de messagerie instantanée, pour sortir une fois pour toutes des SMs à l’ancienne. Maintenant que la grande majorité des appareils Android dans le monde supportent déjà ce système, l’objectif de Google est de convaincre Apple de franchir le pas et d’ajouter le support du RCS dans iMessage, son service de messagerie instantanée disponible sur iPhone, iPad et Mac.

Tout au long de cette dernière année, Google s’est plaint à plusieurs reprises du manque de flexibilité d’Apple à cet égard, et de la façon dont ceux de Cupertino semblent refuser d’offrir une meilleure expérience utilisateur aux personnes qui utilisent iMessage, quel que soit le type d’appareil utilisé par les personnes. Vous discutez avec.

Désormais, Google a décidé d’aller plus loin et de lancer la campagne « #GetTheMessage », visant à mettre la pression sur Apple et à le convaincre des avantages d’adopter la norme RCS au sein d’iMessage.

Google pense « qu’il est temps pour Apple de corriger la messagerie »

iMessage n’est peut-être pas une plate-forme aussi populaire en France et dans d’autres parties de l’Europe qu’aux États-Unis, où une grande majorité d’utilisateurs d’iPhone utilisent le service de messagerie d’Apple pour discuter avec leurs amis et leur famille.

Le principal problème à cet égard est que, lorsque vous discutez avec un utilisateur Android via iMessage, la technologie SMs est utilisée, obsolète et obsolète, et cela ne vous permet pas de faire des choses aussi basiques que d’envoyer des images ou des vidéos en haute résolution, ou de discuter sur l’Internet.

Il ne s’agit pas de la couleur des bulles. Il s’agit de vidéos floues, de discussions de groupe interrompues, d’indicateurs de lecture/écriture manquants, de l’impossibilité d’envoyer des SMs via Wi-Fi, et bien plus encore. Ces problèmes existent parce qu’Apple refuse d’adopter les normes d’envoi de SMs modernes lorsque les utilisateurs d’iPhone et de téléphones Android s’envoient des SMs.

Pour toutes ces raisons, Google a activé une page sur le site Web d’Android où tous les problèmes que la position d’Apple implique sont reflétés, et comment ils pourraient être résolus si l’entreprise dirigée par Tim Cook décidait de faire le saut vers RCS.

Apple convertit les textes entre iPhone et Android en SMs et MMS, des technologies obsolètes des années 90 et 2000. Mais Apple pourrait adopter le RCS (le standard de l’industrie moderne) pour ces fils. Résolvez le problème sans changer les conversations d’iPhone en iPhone et améliorez la messagerie pour tout le monde.

Avec plus de 500 millions d’utilisateurs actifs par mois selon les données de mai dernier, RCS est une technologie en plein essor, qui est déjà implémentée dans la grande majorité des appareils Android des principaux fabricants. Contrairement au SMs/MMS standard, RCS offre la possibilité de joindre des fichiers de résolution supérieure, de profiter de discussions de groupe plus riches en fonctionnalités, de discuter sur Internet, d’obtenir des indicateurs de lecture de message et un cryptage de bout en bout.

Avec cette campagne, Google entend faire prendre conscience aux utilisateurs de la position d’Apple et de sa décision de ne pas faciliter la vie des utilisateurs par un simple changement de son service de messagerie. Petit à petit, de plus en plus de gens semblent rejoignez l’initiative #GetTheMessage dans le but de faire pression sur la société Apple.