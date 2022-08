Apple publie les troisièmes bêtas publiques d’iOS 16 et d’iPadOS 16

Un jour après la mise à jour iOS 16 Developer Beta 5, iOS 16 Public Beta 3 est maintenant disponible. Cette semaine, Apple a publié les deux mises à jour avant la date prévue. Et avec chaque nouvelle version bêta, nous nous rapprochons de la version stable d’iOS 16, qui devrait arriver en septembre avec la série iPhone 14.

La dernière mise à jour bêta a été publiée la dernière semaine de juillet. Et après un intervalle d’une semaine, la nouvelle version bêta est arrivée hier avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités et modifications. Cette fois, la version bêta publique a été publiée dans la journée suivant la version bêta du développeur. Donc, si vous êtes un testeur bêta public, vous pouvez maintenant mettre à jour votre iPhone pour tester les nouvelles modifications.

iOS 16 Public beta 3 et iPadOS 16 Beta 3 sont livrés avec un numéro de build 20A5339d qui est identique à la version bêta 5 du développeur iOS 16 publiée hier. Et vous pouvez donc vous attendre à des changements similaires. La mise à jour pèse plus d’un Go mais varie selon l’appareil et la mise à jour d’où vous venez. Cette fois, Apple n’a pas mentionné le numéro de bêta sur la page de mise à jour. Je pense qu’à partir de la prochaine version, il pourrait y avoir un numéro de bêta pour les développeurs et les bêta-testeurs publics.

En ce qui concerne les modifications, la version bêta 3 publique d’iOS 16 inclut des modifications similaires à celles de la version bêta 5 de développement d’iOS 16. Vous pouvez vérifier toutes les modifications sur cette page.

L’iOS 16 Beta 5 est déjà disponible pour les développeurs et maintenant il est également disponible pour les bêta-testeurs publics en tant que iOS 16 Public Beta 3. Si vous êtes sur iOS 16 Public Beta 2, vous pouvez facilement mettre à jour votre iPhone à partir de Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel. Avant la mise à jour, assurez-vous de faire une sauvegarde des données importantes.

Si vous souhaitez essayer iOS 16 Beta et iPadOS 16 Beta, vous pouvez suivre le guide d’installation détaillé ici. Si vous souhaitez rétrograder, vous pouvez suivre ce guide.

