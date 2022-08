La troisième version bêta publique d’iOS 16 est désormais disponible avec une nouvelle icône de pourcentage de batterie, plus

Après avoir publié la version bêta 5 d’iOS 16, Apple se lance maintenant dans sa troisième version bêta publique. Parallèlement à cette version, la société met également à disposition de nouvelles versions bêta publiques de macOS Ventura, watchOS 9, iPadOS 16, tvOS 16 et HomePod 16 Software Version. Voici les principales fonctionnalités.

Ces mises à jour sont disponibles quelques semaines après qu’Apple a publié la deuxième version bêta publique d’iOS 16 pour les utilisateurs inscrits au programme bêta. Les constructions sont les mêmes qu’hier.

Pour iOS 16, l’un des changements les plus notables concerne iMessage, dont les fonctionnalités d’édition ont été mises à jour :

Avec la version bêta 5 d’iOS 16, Apple a apporté une nouvelle icône de pourcentage de batterie. Avec cela, certains utilisateurs d’iPhone peuvent enfin voir le pourcentage de la batterie dans la barre d’état pour la première fois en cinq ans – vous pouvez en savoir plus ici.

Si vous souhaitez vous inscrire au programme de test bêta public d’Apple, vous pouvez le faire via le site Web d’Apple ici. La nouvelle version du logiciel d’Apple ne sera pas complète avant l’automne, date à laquelle elle sera diffusée au grand public. Les testeurs doivent toujours s’attendre à des problèmes de performances et de stabilité lors de l’exécution de la version bêta publique d’iOS 16 sur les appareils principaux pour le moment.

Apple met en garde contre l’exécution de la version bêta publique d’iOS 16.

Le programme logiciel bêta d’Apple permet aux utilisateurs d’essayer des logiciels en version préliminaire. Les commentaires que vous fournissez sur la qualité et la convivialité nous aident à identifier les problèmes, à les résoudre et à améliorer encore les logiciels Apple. Veuillez noter qu’étant donné que le logiciel bêta public n’a pas encore été commercialisé par Apple, il peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et peut ne pas fonctionner aussi bien que les logiciels commercialisés. Assurez-vous de sauvegarder votre iPhone, iPad ou iPod touch et votre Mac à l’aide de Time Machine avant d’installer le logiciel bêta.