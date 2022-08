Traqueur Samsung Android 13 (One UI 5) pour téléphones Galaxy

Après une longue attente, Samsung a enfin publié la version bêta publique One UI 5 basée sur Android 13 pour sa série phare actuelle Galaxy S22. Cela indique que la mise à jour stable sera bientôt disponible.

Si vous êtes un utilisateur de téléphone Samsung et que vous souhaitez savoir si Android 13 est disponible pour votre téléphone Samsung ou quels autres téléphones Samsung ont Android 13, vous pouvez consulter ceci. Traqueur Samsung Android 13 ou One UI 5 Tracker.

One UI 5 de Samsung est livré avec une multitude de nouvelles fonctionnalités et modifications, y compris certaines fonctionnalités attendues d’iOS. Mais votre appareil doit être éligible à la mise à jour pour profiter de ces nouvelles fonctionnalités. Comme vous le savez, la mise à jour d’Android prend généralement environ un an pour être disponible sur tous les appareils. Il est difficile de suivre les mises à jour disponibles. Et voici donc le rôle du traqueur.

Dans ce Samsung Android 13 Tracker, vous saurez si votre téléphone Samsung a reçu la mise à jour One UI 5 basée sur Android 13, les téléphones Samsung qui ont déjà reçu la mise à jour Android 13 et quand la mise à jour Android 13 a été publiée sur des téléphones spécifiques.

Consultez également l’article détaillé sur One UI 5 : Date de sortie de One UI 5.0, fonctionnalités, appareils pris en charge, etc.

Donc, si vous avez un téléphone Samsung ou si vous voulez simplement savoir quels téléphones ont reçu la dernière mise à jour d’Android 13, vous trouverez le tracker utile.

Consultez la liste des téléphones Samsung susceptibles de recevoir la mise à jour Android 13 en vous rendant sur cette page. Et si votre téléphone Samsung est éligible pour la mise à jour One UI 5 basée sur Android 13, vous pouvez vérifier ci-dessous si la mise à jour a été publiée pour votre téléphone Samsung ou s’il n’a pas encore obtenu la mise à jour Android 13.

Liste de mise à jour Samsung Android 13

Samsung Galaxy S22 Series (One UI 5 Beta) – 5 août

Téléphones Samsung dotés de la mise à jour Android 13

Ici, dans ce tracker, nous partagerons la piste de la version bêta de One UI 5 ainsi que de la mise à jour stable. L’écurie One UI 5 n’est pas encore disponible. Il devrait sortir en octobre.

Samsung Galaxy S22 (une interface utilisateur 5 bêta)

Le dernier téléphone phare actuel de Samsung, la série Galaxy S22, a reçu la version bêta One UI 5.0 basée sur Android 13 en Corée du Sud, en Allemagne et aux États-Unis le 5 août. Le programme bêta pour le Galaxy S22 s’étendra bientôt à d’autres régions. Si le programme bêta est en ligne dans votre région, vous pouvez suivre ce guide pour rejoindre le programme bêta One UI 5. La première mise à jour bêta est livrée avec un tas de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Vous pouvez consulter le journal des modifications de One UI 5 ici.

Tout téléphone Samsung qui recevra la mise à jour Android 13 sera ajouté ici.

Télécharger Android 13 pour les téléphones Samsung

Nous recommandons à tous d’attendre la mise à jour Android 13 OTA pour un processus de mise à jour sûr. Mais il existe plusieurs façons d’installer la mise à jour dès qu’elle est disponible.

Mais pour l’installation manuelle de la mise à jour Android 13, vous devez télécharger les fichiers Android 13 corrects pour votre téléphone Samsung. Vous pouvez télécharger le zip OTA pour une mise à niveau locale ou le micrologiciel pour une installation propre complète.

Vous pouvez télécharger les fichiers du micrologiciel Android 13 pour votre téléphone Samsung à partir de diverses sources fiables. Nous vous suggérons de télécharger le fichier à partir d’outils tels que Samsung Firmware Downloader qui vous donnera une meilleure vitesse de téléchargement.

Comment installer Android 13 sur Samsung

Avant d’installer une mise à jour, assurez-vous de faire une sauvegarde de votre téléphone et de charger votre téléphone à au moins 50 %.

Vous pouvez installer des mises à jour sur les téléphones Samsung de différentes manières. La méthode la plus simple pour installer une mise à jour sur un téléphone Samsung est d’aller sur Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Cela affichera la dernière mise à jour OTA disponible sur votre téléphone. Le moment de la disponibilité des mises à jour OTA est différent pour différents utilisateurs. Donc, si votre ami a reçu une mise à jour et que vous ne l’avez pas fait, vous devez attendre et la mise à jour apparaîtra sur votre téléphone dans les prochains jours.

Les utilisateurs de Samsung peuvent également mettre à jour leurs téléphones à partir de la récupération de stock et de l’outil flash Odin. Les deux méthodes nécessitent des fichiers corrects pour continuer. Donc, si vous souhaitez utiliser l’une des deux méthodes, assurez-vous de savoir si le fichier peut être utilisé dans les deux méthodes ou non.

Samsung permet également de mettre à jour les téléphones Samsung via le Commutateur intelligent application. Vous pouvez donc également essayer d’installer la mise à jour manuellement à l’aide de cette application.

