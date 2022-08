Le créateur de Severance, Ben Stiller, qualifie de « vraiment bizarre » le fait qu’Apple ne partage pas les données de visionnage de TV+

Apple n’aime pas divulguer les chiffres. On ne sait toujours pas combien d’iPhones il vend, combien d’abonnés Apple Music il a actuellement ou combien de personnes regardent ses émissions originales. Cette fois, l’entreprise est allée un peu plus loin en RuptureLe créateur de Ben Stiller a qualifié de « vraiment bizarre » le fait qu’il ne sache pas combien de personnes ont regardé son émission TV+ puisqu’Apple ne le lui dit pas.

Rupture peut déjà avoir un calendrier pour le tournage de la saison 2, ce qui devrait au moins signifier qu’il y a de l’intérêt pour la série, mais dans une interview avec Décideurle créateur de la série, Ben Stiller, a déclaré qu’il ne savait pas combien de personnes l’avaient réellement regardée.

Ouais, mais parce qu’ils ne le disent pas, c’est vraiment bizarre. Ils vous donnent en quelque sorte une idée. Mais ce n’est pas comme les cotes d’écoute ou les chiffres du box-office ou quelque chose comme ça. C’est comme des graphiques et des tableaux qui sont relatifs… La chose amusante allait [San Diego] Comic-Con et avoir une salle comble pour un panel et voir tous ces gens là-bas. C’était la première fois que je me disais: « Oh, wow, c’est vraiment comme… Il y a des gens qui regardent vraiment ça, comme des êtres humains avec qui se connecter. »

Rupture est un thriller en milieu de travail qui présente Lumen Industries, une entreprise qui cherche à porter l’équilibre travail-vie personnelle à un nouveau niveau car vous avez deux moi différents ; l’un qui est séparé et ne se réveille qu’au travail et l’autre qui ne sait rien du travail.

Alors que nous ne savons toujours pas quand Rupture la saison 2 sera lancée, Ben Stiller parle de ce que les gens peuvent en attendre.

Je pense que ça va être un équilibre, honnêtement. Une partie du plaisir de la série réside dans les choses que vous ne comprenez pas très bien, et vous vous demandez ce que c’est, qu’est-ce que cela indique et qu’est-ce que c’est que ça? Et pour moi, c’est super à faire, tant que la logique est derrière. Alors [we] trouver un moyen de dire cela au public d’une manière qui n’en dévoile pas trop trop tôt, et c’est satisfaisant. C’est l’acte d’équilibre de celui-ci. Il y a certainement des choses vraiment amusantes et étranges dans la saison 2. Mais toujours, c’est à travers le prisme de l’histoire de base de ces personnages, ces vraies personnes dans cette situation, parce que je pense que c’est ce à quoi les gens s’accrochent.