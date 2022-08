WhatsApp augmente le délai dont vous disposez pour supprimer un message

Vous avez maintenant plus de temps pour changer d’avis et supprimer un message WhatsApp

Comme l’entreprise le prévenait depuis un certain temps, WhatsApp a décidé de prolonger le délai de suppression des messages, donnant aux utilisateurs de l’application de messagerie la possibilité de supprimer leurs messages même si plus d’une heure s’est écoulée depuis leur envoi. .

Comme WhatsApp lui-même l’a annoncé sur son profil Twitter officiel, il sera désormais possible de supprimer des messages jusqu’à un peu plus de deux jours après leur envoi. De cette façon, les utilisateurs auront plus de temps pour changer d’avis et décider de supprimer ou non un message.

Plus de deux jours pour décider de supprimer ou non un message

Jusqu’à présent, les utilisateurs de WhatsApp avaient la possibilité de supprimer uniquement les messages envoyés il y a une heure ou moins. De nombreuses personnes qui utilisent WhatsApp considèrent cette limite insuffisante, et pour cette raison, l’entreprise a décidé de l’étendre considérablement.

Le niveau de Telegram, qui offre un délai de 15 jours à compter de l’envoi d’un message pour pouvoir le supprimer, n’a pas encore été atteint, mais il représente certainement une avancée importante pour les utilisateurs de WhatsApp.

Repenser votre message ? Vous aurez maintenant un peu plus de 2 jours pour supprimer vos messages de vos chats après avoir cliqué sur envoyer. – Whatsapp whatsapp) 8 août 2022

Tout utilisateur de WhatsApp peut commencer à profiter de ce changement dès aujourd’hui. Vous devez juste vous assurer que vous avez téléchargé la dernière version de WhatsApp. Ainsi, l’option de suppression d’un message apparaîtra pour tous les participants d’un chat, jusqu’à ce que deux jours se soient écoulés depuis son premier envoi.