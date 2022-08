Apple publie la cinquième version bêta de watchOS 9 pour les développeurs

watchOS 9 développeur beta 5 est sorti ! Comme toujours, la mise à jour est d’abord mise en ligne pour les développeurs, la version bêta publique sera publiée dans un jour ou deux. Outre le watchOS 9, Apple a lancé une nouvelle version bêta d’iOS 16, d’iPadOS beta, de macOS Ventura et de tvOS 16. La dernière version bêta d’iOS 16 apporte le pourcentage de batterie à l’iPhone, jetons un coup d’œil aux nouveautés à venir avec le watchOS 9 mise à jour bêta 5.

La nouvelle version de watchOS arrive deux semaines après la sortie de la quatrième mise à jour bêta pour les développeurs. Apple plante le dernier logiciel avec le 20R5343e version du logiciel sur l’Apple Watch. Il pèse environ 602 Mo, légèrement plus petit que la version bêta précédente. Comme je l’ai dit plus tôt, la mise à jour est disponible pour les développeurs, si vous êtes un développeur Apple enregistré, vous pouvez l’installer sur votre Apple Watch.

La mise à jour est disponible pour Apple Watch Series 4 et les modèles plus récents. En parlant des fonctionnalités et des modifications, la nouvelle version apporte des correctifs au problème de disparition des complications tierces après le redémarrage de la montre, à part cela, il y a une application d’entraînement mise à jour et d’autres fonctionnalités. Vous pouvez également vous attendre à des mises à niveau des performances à l’échelle du système avec la nouvelle version bêta de votre montre. Voyons maintenant comment vous pouvez l’installer sur votre montre.

Mise à jour bêta 5 du développeur watchOS 9

Si votre iPhone ou iPad fonctionne sur la dernière version de la version bêta du développeur iOS 16 ou iPadOS 16, vous pouvez facilement charger la mise à jour sur votre montre.

Au début, vous devez vous connecter au programme pour développeurs Apple site Internet. Ensuite, dirigez-vous vers les téléchargements. Appuyez sur watchOS 9 beta 5 disponible sous les téléchargements en vedette. Appuyez ensuite sur le bouton de téléchargement. Installez maintenant le profil watchOS 9 beta 5 sur votre iPhone, puis autorisez le profil en allant dans Paramètres > Général > Profils. Redémarrez maintenant votre iPhone.

Voici quelques prérequis, que vous pouvez vérifier avant de l’installer sur votre Apple Watch.

Conditions préalables:

Assurez-vous que votre Apple Watch est chargée à au moins 50 % et connectée au chargeur.

Assurez-vous que votre iPhone est connecté au Wi-Fi.

Assurez-vous que votre iPhone fonctionne sous iOS 16.

Comment installer la mise à jour watchOS 9 Dev Beta 5

Dans un premier temps, ouvrez l’application Apple Watch sur votre iPhone. Appuyez sur Ma montre. Cliquez ensuite sur Général > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Entrez le mot de passe pour confirmation. Appuyez sur Accepter les termes et conditions. Une fois terminé, appuyez sur Installer. C’est ça.

Maintenant, la mise à jour watchOS 9 dev beta 5 va être téléchargée et transférée sur votre Apple Watch. Et une fois le processus d’installation terminé, votre montre redémarrera. Une fois que tout est fait, vous pouvez commencer à utiliser votre Apple Watch.

Vous aimerez peut-être aussi – 20 fonds d’écran sympas pour iPhone – YMWC 7

Si vous avez des questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

Plus d’articles connexes :