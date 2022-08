iOS 16 Dev Beta 5 et iPadOS 16 Dev Beta 5 sont maintenant disponibles

Apple publie la cinquième version bêta d’iOS 16 et d’iPadOS 16 pour les développeurs. La mise à jour de la bêta publique sera bientôt disponible, probablement dans un jour. La nouvelle mise à jour bêta est arrivée un jour plus tôt que prévu. Et avec la nouvelle mise à jour bêta et le nouveau mois, nous sommes maintenant plus proches de la sortie publique d’iOS 16 qui sera disponible le mois prochain en septembre. Découvrons les nouveautés d’iOS 16 beta 5 et d’iPadOS 16 beta 5.

La version bêta d’iOS 16 se rapproche de la stabilité à chaque version bêta. Ainsi, les utilisateurs peuvent également tester les nouvelles versions bêta sur les appareils principaux, car la plupart des bugs majeurs ont été corrigés. La dernière version bêta, c’est-à-dire la quatrième version bêta d’iOS 16, a été publiée la dernière semaine de juillet. Comme d’habitude, la version bêta du développeur était disponible en premier, puis la version bêta publique.

Avec iOS 16 Beta 5 et iPadOS 16 Beta 5, Apple a également publié watchOS 9.0 Dev Beta 5, macOS 13 Ventura Dev Beta 5 et tvOS 16 Dev Beta 5. Parlant des numéros de version, iOS 16 Beta 5 et iPadOS 16 Beta 5 viennent avec numéro de build 20A5339d. Et le d à la fin suggère que nous nous rapprochons de la version stable de la version.

En ce qui concerne les modifications et les améliorations, iOS 16 Beta 5 est livré avec plusieurs modifications et corrections de bugs. Et nous continuerons à voir des changements jusqu’à la dernière bêta ou la seconde de la dernière bêta car il s’agit d’une mise à jour majeure et il reste encore de nombreuses améliorations à apporter. De plus, la nouvelle mise à jour bêta est accompagnée de plusieurs corrections de bugs. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles fonctionnalités et des modifications.

Nouveau firmware du modem (du 2.08.01 au 2.09.01)

Le pourcentage de batterie dans l’icône de la batterie est de retour (il est absent de certains iPhones spécifiques, iPhone 11, iPhone 12 Mini, iPhone 13 Mini, iPhone XR)

L’utilisation de la batterie de la caméra de continuité est désormais disponible dans les paramètres de la batterie avec une nouvelle icône

Lorsqu’une chanson est en cours de lecture, les informations de support Dolby Atmos et Lossless s’affichent désormais près du nom de l’album

Find My iPhone Alert a maintenant un nouveau son

Vous pouvez maintenant supprimer des captures d’écran directement après avoir copié du texte dans le presse-papiers si vous prenez la capture d’écran uniquement pour copier du texte

Nouveaux écrans de démarrage dans Photos, Plans, Accueil, Localiser mes applications

Il existe également des corrections de bugs et des modifications de code.

L’iOS 16 Beta 5 est actuellement disponible pour les développeurs. Et la version bêta publique devrait sortir bientôt dans un jour ou cela peut même prendre un peu plus de temps. Si vous utilisez iOS 16 Dev Beta 4, vous pouvez facilement mettre à jour votre iPhone à partir de Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel. Avant la mise à jour, assurez-vous de faire une sauvegarde des données importantes.

Si vous souhaitez essayer iOS 16 Beta et iPadOS 16 Beta, vous pouvez suivre le guide d’installation détaillé ici. Si vous souhaitez rétrograder, vous pouvez suivre ce guide.

