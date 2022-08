watchOS 9 beta 5 désormais disponible pour les développeurs, voici ses principales fonctionnalités

watchOS 9 beta 5 est arrivé. Après avoir retardé d’un jour la sortie de watchOS 9 beta 4 par rapport aux autres betas, Apple sème maintenant sa cinquième version du système d’exploitation à venir pour l’Apple Watch. Cela fait également un mois que la société a publié la première version bêta publique de watchOS 9.

La version d’aujourd’hui est 20R5343e. watchOS 9 est la plus grande mise à jour du logiciel Apple Watch depuis des années et les bêta-testeurs peuvent profiter des fonctionnalités avant tout le monde.

Maintenant que watchOS 9 ne prend plus en charge Apple Watch Series 3, le système d’exploitation réorganisera les anciens cadrans de montre, tout en en ajoutant quatre nouveaux. Avec ces nouveaux visages, Apple les rend plus beaux sur des écrans plus grands. De plus, la société ajoute la prise en charge du clavier QWERTY pour plus de langues pour l’Apple Watch Series 7 et la nouvelle technologie QuickType avec watchOS 9.

La version bêta de watchOS 9 apporte également une mise à jour importante à l’application Workout avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour les personnes qui aiment faire de l’exercice. Pour les coureurs, il existe de nouvelles vues d’entraînement où ils n’ont qu’à tourner la couronne numérique pour voir de nombreuses mesures, qui sont disponibles pendant la course :

Anneaux d’activité

Zones de fréquence cardiaque

Du pouvoir

Élévation

Apple améliore également l’application Sleep avec watchOS 9, dont les bêta-testeurs peuvent désormais profiter. Il apporte désormais plus de données sur le sommeil et une nouvelle application Médicaments vous aide à suivre toutes les pilules et vitamines que vous prenez chaque jour.

Parallèlement à watchOS 9 beta 5, Apple lance iOS 16 beta 5, iPadOS 16 beta 5, macOS 13 Ventura beta 5 et tvOS 16 beta 5

Dans un rapport de Bloomberg, la publication indique qu’Apple retardera probablement le lancement d’iPadOS 16 d’un mois, ce qui pourrait signifier que ce logiciel sera disponible plus près du lancement de macOS Ventura, également prévu pour octobre. watchOS 9 et iOS 16, quant à eux, devraient être lancés le mois prochain.

